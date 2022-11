Top 14. 7 passes, des relais parfaits... l'essai de 100 mètres de Pau est-il le plus beau de la saison ?

Parmi la tonne d'essai que nous a livré cette douzième journée de Top 14, celui de la Section Paloise est un chef-d'œuvre. Un essai de 100m conclus par un enfant du club, que demander de plus ?

La Section Paloise va bien, et nous le ressentons à travers le jeu proposé par les joueurs ! Contre Brive, ce week-end, les hommes de Sébastien Piqueronies nous ont gratifiés d'un essai de grande classe, à montrer dans toutes les écoles de rugby.

Nous sommes à la 26 ème minute de jeu, quand Paul Abadie décide d'aller occuper le terrain palois. À la réception, Clément Laporte transmet à Maddocks, véritable dynamiteur de cette ligne de trois-quarts, qui transmet à son tour à Gailleton. Ce dernier, récemment appelé avec les Bleus, amorce une relance depuis ses 22 mètres et libère rapidement son ballon. Ce qui suit est un délice pour les yeux, avec une passe sublime après contact de Maddocks, qui retrouve Laporte, à l'origine de l'action. Jordan Joseph négocie parfaitement un 3 contre 1 en pleine course, et sert Gailleton qui était dans tous les bons coups. Puis, en grand gentleman, l'ancien joueur d'Agen transmet tranquillement à son numéro 9, Thibault Daubagna, qui s'en va aplatir le ballon derrière la ligne. Le demi de mêlée n'a jamais connu un autre maillot que celui de Pau, c'est comme un symbole que lui revient cet essai.

Cette magnifique action paloise est le fruit d'un collectif en forme, avec des attitudes positives dans les duels et une volonté d'avancer. Prise d'initiative, raffuts, passe après-contact, accélération et finition, il y avait tout dans cette action. Les hommes en forme tels que Maddocks et Gailleton sont les véritables fers de lance de cette équipe, et nous pouvons le constater dans cette action. Chapeau messieurs !