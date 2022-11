Classement Top 14. La Rochelle en mode record, Toulon réagit et Perpignan survit

C'est la reprise du Top 14, et pour le plus grand bonheur des amoureux de rugby, cette 11ème journée fut riche en essais. Mais alors, qui a pu tirer son épingle du jeu pour grimper au classement ?

Perpignan réalise une belle opération (23 - 20)

Opposé à une belle équipe de Bordeaux, venue sur la pelouse d'Aimé Giral avec de fermes intentions, les hommes de Mathieu Acebes n'ont pas craqué et se sont imposés sur le fil. Toujours grâce à la botte de Tedder, impeccable à l'arrière une fois de plus, l'USAP réalise un gros coup et engrange de la confiance avant un déplacement hostile chez le leader toulousain. Quant à eux, les Bordelais repartent déçus, certes, mais avec un point de bonus défensif avant la réception de Brive.

Le show Rochelais (53-7)

Une pluie d'essais s'est abattue sur la pelouse du Stade Rochelais, contre le Castres Olympique. Au total, 6 essais à 1 en faveur du champion d'Europe, qui confirme sa place de dauphin du championnat. Malheureusement, les Castrais n'ont pas montré leur vrai visage, et n'ont jamais été en mesure de revenir dans la partie, tant La Rochelle a dominé l'ensemble de la rencontre. À noter que c'est un triste record de points encaissés cette saison en Top 14, par le CO.

Après une défaite à domicile contre le voisin montpelliérain, les hommes de Charles Ollivon avaient à cœur de rendre une bonne copie dans la capitale. Menés, 9-0 à la mi-temps, les rouges et noirs ont su trouver les solutions offensives pour se défaire du Stade Français et gagner le match. Cette victoire marque leur deuxième succès de la saison à l'extérieur et la seule de cette 11 ème journée de Top 14. Côté classement, Toulon se rapproche du Stade Français et pointe à la septième position, à un seul point de leur rival du soir.

Le Stade Toulousain bute à Gerland (21-14)

Malgré le retour de Ntamack dans son club, le Stade Toulousain n'a pas su enjamber l'obstacle lyonnais. Ces derniers ont entamé la seconde mi-temps tambour battant, après une première période bien terne. Mené par un Baptiste Couilloud en canne, et porté par la pépite géorgienne Niniashvili, le Lou obtient une belle victoire. Ils se placent alors à la quatrième place, tandis que le Stade Toulousain récolte les fruits d'un gros début de saison, et ne bouge pas de la première place.

Pau enchaîne une troisième victoire de suite (22-6)

Victoire bonifiée des Palois contre un adversaire direct au maintien, le CA Brive. Emmenée par un Gailleton tout feu tout flamme, la Section Paloise fait le carton plein et réussit à arracher un point de bonus offensif important en fin de rencontre. Cette troisième victoire de suite leur permet de faire un bond au classement, eux qui sont désormais neuvièmes du championnat. La Section Paloise serait-elle plus ambitieuse que prévu ? Affaire à suivre la semaine prochaine dans l'antre du Castres Olympique.

Mis à part le fait que les extrémités de notre championnat n'ont pas changé de position (Toulouse et Brive), du changement est tout de même à observer. En effet, Bayonne quitte le Top 6 au profit du MHR, Lyon s'installe un peu mieux dedans, au même titre que La Rochelle et le Racing qui semblent avoir trouvé leurs rythmes de croisière. Pour les Castrais et Bordelais, respectivement onzième et douzième, le Top 6 paraît s'éloigner de journée en journée, même si rien n'est fait sur le plan comptable. Triste dernier du Top 14, le CA Brive marque le coup et se rapproche un peu plus d'une relégation certaine...

