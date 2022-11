Top 14. Et si Jalibert était le seul espoir de qualification pour Bordeaux ?

Après une première partie de saison mitigée, Matthieu Jalibert est de nouveau en grande forme ! Et son club compte bien en profiter en vue de la lutte pour le Top 6.

L'air frais de cette tournée d'automne semble avoir fait le plus grand bien à l'esprit et aux jambes de Matthieu Jalibert. Le joueur de Bordeaux a impressionné, a su être efficace tout en assurant le spectacle, une copie parfaite sur l'ensemble de la tournée. Mais alors, si en équipe de France son rôle ressemble de plus en plus à celui d'un impact player, ce n'est pas le cas en club. En effet, Jalibert est une véritable pierre angulaire du système offensif bordelais, et se priver d'un tel joueur serait de la pure folie. Bordeaux à encore les cartes en main en vue d'une possible qualification, et Matthieu Jalibert aura à cœur d'aider les siens.

Bordeaux croit au Top 6

Les grands changements annoncés ces dernières semaines ont eu lieu à Bordeaux, et le président Laurent Marty a fait le choix de remercier l'emblématique Christophe Urios. Pour remplacer ce dernier, les noms de beaucoup de coachs ont circulé en Gironde, mais c'est finalement le tandem Laïrle-Charrier qui sera à la tête de l'équipe. Ces deux anciens adjoints, connaissant le groupe, ont été jugés plus apte à obtenir des résultats qu'une personne externe. De plus, les deux anciens joueurs ont déjà côtoyé Matthieu Jalibert, et compte parfaitement sur lui pour mener à bien leur mission. Si Bordeaux marche sur des œufs en ce début de saison, et figure à la 11 ème place du Top 14, elle n'est également qu'à 5 points de Lyon et de Bayonne, respectivement 5 ème et 6 ème. En plus de cela, la bande à Jalibert se déplace chez le promu perpignanais ce week-end, avant de recevoir la lanterne rouge briviste à Chaban-Delmas. Le tournant de la saison des Bordelais se joue peut-être sur les deux prochaines journées, qui semblent être capitales pour engranger le maximum de points. C'est alors certainement l'occasion de surfer sur la vague de leurs internationaux pour grimper aux classements.

Et Jalibert rentre en scène.

Dans cette équation mathématique bourrée de chiffre, Matthieu Jalibert paraît défier toute logique rationnelle. Le feu follet bordelais n'est pas un calculateur, mais un joueur d'instinct, qu'il faut canaliser parfois, mais qu'on admire souvent. Sa concurrence en équipe de France le pousse visiblement à élever son niveau de jeu, comme nous l'avons vue lors des trois tests-matchs. Totalement libérer de pression, c'est dans ce contexte que l'ouvreur franchit le plus, gagne ses duels et organise le jeu au pied à sa guise. En club, Zack Holmes a joué la doublure en son absence, et bien que l'Australien est retrouvé des couleurs depuis ses dernières saisons à Toulouse, il devrait céder logiquement sa place à Jalibert. De plus, sa complémentarité avec Maxime Lucu a amené le duo en équipe de France, et même si le temps de jeu ne s'est pas montré révélateur, les automatismes sont encore et toujours travaillé à l'entraînement. Ensuite, au niveau du jeu au pied, Jalibert est un buteur qui marche à la confiance, et celle engrangée lors de la tournée lui fera oublier ses vieux démons face aux perches. Pour finir, l'association avec Moefana, si ce dernier est repositionné au centre, risque d'être explosive tant le talent des deux hommes est grand. Ce dernier s'impose à l'aile de l'équipe de France, et sera également un des atouts de Bordeaux dans sa quête de qualification. Le Top 14, Bordeaux, et nous, fans de rugby, avons hâte de retrouver la pépite bordelaise en action dès ce week-end.