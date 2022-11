RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Toulon s’arrache et ramène une victoire précieuse de la capitale !

En terre parisienne, le RC Toulon s’est offert le scalp du Stade Français sur le score de 12 à 17 ce samedi 26 novembre.

Au stade Jean-Bouin, la fête n’a pas vraiment été de mise pour les locaux. Jamais récompensés par un essai, ils ont dû se contenter du bonus défensif. Face à eux, on observait un RC Toulon débrouillard. En effet, les hommes de Franck Azéma et Pierre Mignoni ont récupéré quelques précieux points ce samedi 26 décembre. Une 11ᵉ journée de Top 14 qui redonne le sourire après un doublon morose.

Pour rappel, les rouge et noir avait perdu à domicile face au Montpellier HR lors du match précédent. Face à un Louis Carbonnel toujours aussi prolifique sur la Rade, même en tant qu’adversaire, Aymeric Luc et ses coéquipiers prenaient du repos avec des nœuds au cerveau. Souvent séduisants dans le jeu et bien aidés par une ligne arrière démentielle, ils peinent à allier vista et régularité depuis le début de saison. Néanmoins, ce sont les avants qui ont parlé pour ce déplacement dans la capitale ! Après un mouvement collectif ayant parcouru 50 mètres, la puissance du Géorgien aura permis à son équipe de revenir au score à l’heure de jeu. Particulièrement remuant, l’Argentin Facundo Isa aura fait beaucoup de mal à la défense parisienne. Une activité qui a été récompensée dans l’en-but à la 67ᵉ minute.

Un Paris qui rate le coche

Du côté du Stade Français, les Parisiens auront dû s’en remettre à la botte de Joris Segonds. Dans un antre bien garni en supporters, les Parisiens n’ont pas su repartir sur leurs bases solides de ce début de saison. En s’inclinant face au RCT, ils disent au revoir au podium de Top 14. Pire encore, ils pourraient être rattrapés par le LOU Rugby et le Racing 92 en cas de victoires de ces derniers ce dimanche. Une dynamique qui les amènerait au sixième échelon du classement. Dans des propos rapportés par L’Équipe, le manager du Stade Français Gonzalo Quesada préfère regarder vers le futur : “Malgré le bonus, on est déçu. Cette seconde période nous sort du match. On va essayer de bien préparer l'équipe pour un énorme challenge face à La Rochelle la semaine prochaine à la maison. Il faudra être au maximum de notre potentiel.”