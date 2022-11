TOP 14. Un match de rugby (encore) décalé à cause de l’Équipe de France de football

Ce dimanche 27 novembre, la Ligue Nationale de Rugby a annoncé qu’une rencontre de la 12ᵉ journée de Top 14 allait changer ses horaires.

Dans une semaine, le Castres Olympique devait recevoir la Section Paloise le 4 décembre à 17h. Dans le cadre de la 12ᵉ journée de Top 14, le stade Pierre Fabre devait vibrer comme à son habitude, mais le planning a été légèrement revisité. En effet, la rencontre se déroule plus tôt dans la journée. Le coup de sifflet d’entame sera donné à 14h. Peu habitué à couvrir des horaires semblables, le rugby professionnel viendra donc empiéter sur les cases généralement réservées au jeu amateur.

En France, le foot au détriment du rugby ?

En cause, l’Équipe de France de football s’est qualifiée pour un 8ᵉ de finale de la Coupe du monde au Qatar. Étant quasiment certain de terminer premier de son groupe, les Bleus du ballon rond se disputeront donc une place pour les quarts de finale de la compétition le dimanche 4 décembre à 16h. Ils devraient y affronter le second du groupe C contenant l’Argentine, la Pologne, l’Arabie Saoudite et le Mexique.

Ce n’est pas la première fois que cette mesure est prise. En effet, aucun match de Top 14 n’a eu lieu durant l’opposition entre la France et le Danemark ce samedi 26 novembre. Le Multiplex avait été déplacé à 15h. La rencontre du samedi en fin d’après-midi, elle, a été décalée au dimanche. Sur les réseaux sociaux, certains internautes se plaignent de la modification tardive de la rencontre entre le CO et la Section Paloise.

Une décision qui peut surprendre quand l’on observe nos voisins. Pays de football par nature, deux matchs de première division anglaise se sont déroulés pendant la rencontre Angleterre - États-Unis qui se déroulait au Qatar. Respectivement, il s’agit de Harlequins - Gloucester et Newcastle - Exeter. En comparaison, les affluences de ces rencontres de Premiership ne semblent avoir été légèrement impactées par cette décision. Les Harlequins ont observé 10 126 spectateurs dans leurs tribunes, contre une moyenne de 13 744 spectateurs cette saison jusqu’alors. Les Falcons, eux, attirent peu de spectateurs dans leur stade, en moyenne, avec seulement 4 845 âmes. Ce 25 décembre, ils étaient 3 126 aux abords de la pelouse. Cette baisse d’affluence correspond à environ un quart des moyennes observables.