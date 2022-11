RÉSUMÉ VIDÉO. La Rochelle met la pression à Toulouse en battant Castres

Ce samedi 26 novembre, la 11ᵉ journée de Top 14 a permis aux supporters rochelais d’assister à un festival d’essais.

Face à Castres, le Stade Rochelais ne s’est pas posé de questions au stade Marcel-Deflandre. En l’espace de 80 minutes, les Maritimes ont atteint l’en-but à 6 reprises pour y planter leur glaive. Dans cette bataille, le duel aura été de bien courte durée. Raymond Rhule a attendu seulement 2 minutes avant de plonger en Terre promise. Quelques instants après, il sera rejoint par Teddy Thomas. Le match a commencé depuis 10 minutes et les locaux mènent 15 à 0. Par la suite, Boudehent, Païva, Bourgarit et Berjon se mettront au diapason et porteront le score sur un confortable 53 à 7.

Que cela soit au classement ou dans les têtes, cette victoire a de quoi réjouir le club et les supporters. Avec 31 points, les hommes de Ronan O’Gara remontent petit à petit sur le Stade Toulousain (35 points). Les rouge et noir ont tout intérêt à ramener des points de Lyon s’ils ne veulent pas se tracasser avant les joutes européennes. La semaine prochaine, les Rochelais auront un déplacement qui s’annonce déjà électrique du côté de Toulon, vainqueur du Stade Français ce week-end. Top 14. La Rochelle. Ronan O'Gara, encore dans l'oeil du cyclone ?Côté Castrais, Colonna viendra sauver l’honneur en toute fin de match. Visiblement vexé par cette déroute, ils ont tant bien que mal essayé d’inscrire un autre essai en dépassant le chronomètre de 5 longues minutes. Mais la défense maritime n’a pas craqué. Il aura fallu que Raisuqe aille en touche pour voir tout le monde rentrer au vestiaire. Après la rencontre, l’entraîneur du CO n’a cherché aucune excuse. Selon des propos rapportés par L’Équipe, Pierre-Henry Broncan déclare : “Il n'y a rien à dire, le score parle de lui-même. On a fait une semaine de merde, un match de merde. Il faut se remettre au boulot, fermer sa gueule, se remettre en question, moi le premier, les joueurs également. Et rebondir la semaine prochaine contre Pau, une réception qui va être importante.”