Top 14. La Rochelle. Ronan O'Gara, encore dans l'oeil du cyclone ?

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le manager rochelais Ronan O'Gara. Les enseignements de la veille ne semblent pas avoir été retenus.

Déjà coutumier du fait, nous apprenons tout juste que Ronan O'Gara a récidivé. L'ancien ouvreur du XV du Trèfle est de nouveau convoqué par la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby, et il n'en est pas à son coup d'essai. En effet, le manager de La Rochelle revient seulement aujourd'hui d'une peine de six semaines de suspension, pour avoir manqué de respect à un officiel de match. C'était lors de la rencontre opposant son équipe à celle du LOU. Pour rappel, il avait été également sanctionné d'une suspension de deux semaines, pour des contestations virulentes cette fois, auprès du corps arbitral de la rencontre La Rochelle - Racing 92.

Des messages suspects, et une autre convocation

C'est donc ce mardi soir, que nous avons appris la nouvelle convocation de O'Gara devant cette même commission de discipline de la LNR, via un communiqué de presse de ces derniers. Cette fois-ci, les faits ne se déroulent pas durant un match de rugby, et l'affaire prend une tout autre ampleur. En effet, selon les informations divulguées par Rugbyrama, le technicien irlandais aurait envoyé plusieurs messages au directeur de l'arbitrage en France, Franck Maciello. Ces messages, pour le moins corsés, auraient eu pour but de se plaindre, une nouvelle fois, de la manière dont son équipe était arbitrée. Ce fut alors la goûte d'eau qui fait déborder le vase pour Bernard Laporte et René Bouscatel, qui se sont saisies de l'affaire. Ces derniers, respectivement président de la FFR, et de la LNR ont alors informé la commission de discipline de la LNR après avoir été mis au courant de ces agissements. Un appel conjoint inédit entre ces deux institutions, qui pourrait entraîner la chute de O'Gara, de manière définitive. En effet, si les deux instances du rugby français s'en mêlent, et avec le caractère de récidiviste du protagoniste, l'affaire est loin d'être terminée.

