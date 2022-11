RUGBY. L'Irlandais Ronan O'Gara sélectionneur de l'Angleterre : vous y croyez ?

Ronan O'Gara ferait partie de la short list de la RFU pour prendre la tête de l'équipe d'Angleterre en 2024. Et l'Irlandais n'y serait pas insensible...

On le sait, pour la majorité des managers ayant réussi en club, l'aspiration logique pour la suite de leur carrière est bien souvent de prendre les rênes d'une équipe nationale. Pas toujours, mais souvent. Et pour ceux qui suivent de près le dossier Ronan O'Gara, numéro 1 à La Rochelle depuis deux saisons, vous n'êtes pas sans deviner que l'ancien ouvreur de l'Irlande (128 sélections) a clairement en ligne de mire une sélection d'ici quelque temps. Et si cela venait à lui plus vite que prévu, le natif de San Diego accepterait-il le challenge ? Vraisemblablement, à en croire les mots qu'il a accordés au Times, après la question "seriez-vous attiré par le fait de prendre en main l'équipe d'Angleterre ?".

"Oui, bien sûr, je serais intéressé. C'est un travail énorme", a confié Ronan O'Gara, qui arrivera au terme de son contrat avec La Rochelle en 2024. La fédération anglaise aurait d'ailleurs ciblé son profil pour remplacer Eddie Jones, mais juste après le Mondial 2023. "Je suis Irlandais, et entraîner l'Angleterre aurait un attrait particulier. Je considérerais longuement et sérieusement quel pays (choisir). Ils sont tous différents, et ils auraient des réponses différentes", a poursuit la légende du Munster. À contrario, rappelez-vous que l'entraîneur de l'équipe d'Irlande n'est autre que l'ancien international anglais et père d'Owen, Andy Farrell. Lui dont la réussite exceptionnelle avec les Verts doit forcément donner quelques idées à certains de ses confrères...

