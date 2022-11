RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. L’Argentine humilie l’Angleterre, Eddie Jones a la tête basse

Ce dimanche 6 novembre, l’Argentine a réalisé une superbe prestation en s’imposant à Twickenham, face aux locaux anglais.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Anglais tiennent à leur antre de Twickenham. Alors quand ils y perdent, les rugbymen d’outre-manche ne font pas les fiers. Mais quand les hommes d’Eddie Jones perdent à domicile face à une équipe qui ne les avait plus vaincu depuis 13 ans, l’addition devient vraiment salée. Cette situation cauchemardesque, c’est exactement ce qu’il s’est passé ce dimanche 6 octobre. Pire encore, c’est la première victoire des Argentins face aux Anglais dans leur temple du rugby depuis 2006. RÉSUMÉ VIDÉO. Rugby. Dans le doute, le 15 de France a été sauvé par Penaud face à l’Australie



Sur le score de 29 à 30, les Argentins ont profité des erreurs anglaises pour inscrire 6 pénalités signées Boffelli, ce dernier a également été l’auteur d’un essai. Sur la note du XV de Rose, on pourra aussi reprocher une Angleterre passive et approximative qui se fait punir à la 51ᵉ. Sur une combinaison ratée, les locaux perdent le ballon et voient Carreras plonger 65 mètres plus loin pour un essai de filou. De leur côté, les Argentins n’ont pas livré une prestation parfaite. Également indisciplinés, ils subissent la malice de Jack Van Poortvliet. Le jeune demi de mêlée des Leicester Tigers punit les Latins avec une valise bien sentie.

Adepte des grandes frasques en conférence de presse, ce match aura poussé Eddie Jones au mea culpa. L’iconique coach de l’Angleterre ne se trouve pas d’excuse après la rencontre. D’autant plus, cette défaite fait tâche à moins d’un an de la Coupe du Monde. Elle inquiète même à une semaine de la réception du Japon, adepte des exploits faces aux grosses équipes ces dernières années. Au micro, d’Amazon Prime Video, le sélectionneur anglais déclare :

Perdre fait toujours mal. C'était un de ces matchs sans, l'avantage a beaucoup changé entre les équipes. On ne peut pas pointer du doigt quelque chose en particulier. Structurellement, nous avions le contrôle du match, mais nous avons continué à faire des erreurs fondamentales et des fautes faciles à éviter. Félicitations à l'Argentine, qui a su saisir sa chance et rester dans le match. Nous n'avons pas d'excuses. L'arbitre et le terrain étaient les mêmes pour les deux équipes. Ils ont pris les points au bon moment. Nous avons manqué de cohésion.”

