RUGBY. Top 14. La Rochelle bientôt en galère à un poste clé ?

Avec la tournée de novembre qui arrive, le Stade Rochelais pourrait bien connaître des galères en Top 14 à un poste clé : celui de pilier droit.

On le sait, chaque saison réserve au club (et en particulier à ceux de Top 14) des mauvaises surprises qui affaiblissent singulièrement leur effectif. Que ce soit les blessures, les suspensions, ou alors les doublons, chaque équipe peut à un moment se retrouver en difficulté à certains postes. L’exemple le plus criant de ces dernières semaines se trouve en Charente-Maritime, et plus précisément à La Rochelle. En effet, le champion d’Europe en titre doit, depuis maintenant plusieurs rencontres, faire sans un vrai ouvreur de métier (Hastoy, Popelin et Glynn étant tous blessés). Fort heureusement pour le Stade Rochelais, l’ancien Bordelais Seuteni peut tout à fait occuper ce poste. Celui-ci est d’ailleurs excellent à l’ouverture, avec 2 essais inscrits en 3 titularisations. Mais voilà, avec la tournée de novembre qui approche, il se pourrait que le club maritime soit de nouveau en difficulté à un poste clé : celui de pilier droit.

À l’instar du Stade Toulousain, La Rochelle risque de rencontrer une petite pénurie de pilier lors des prochaines semaines. Et si à gauche, l’absence de Wardi ne devrait pas poser énormément de problème (Païva et Aouf), la donne pourrait bien être différente à droite ! Puisque comme vous le savez sûrement, Uini Atonio rejoindra les Bleus lundi prochain, pour préparer la tournée de novembre. Une absence de taille, d'autant qu'elle sera accompagnée par celle de l'Argentin Joel Sclavi. Cité suite à un coup de tête contre Bayonne, le pilier droit a écopé de 8 semaines de suspension ce jeudi. Une lourde sanction, qui risque de mettre en difficulté le Stade Rochelais dans les prochaines semaines. Car sans Atonio et Sclavi, seul l'ancien joueur du Racing 92 Georges-Henri Colombe sera disponible à droite (Aouf et Païva ne pouvant pas dépanner à ce poste). De ce fait, le staff des Bagnards devra certainement piocher dans les espoirs du club, comme le Géorgien Aleksandre Kuntelia (20 ans), ou encore le Français Alexandre Kaddouri (18 ans).

