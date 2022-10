Top 14. Retours XXL à Toulouse, La Rochelle toujours sans buteur... Quelles compositions pour le choc des Stades ?

Toulouse vs La Rochelle, c'est sans aucun doute le choc de cette 8ème journée de Top 14. Deux équipes qui devraient aligner leurs meilleurs joueurs disponibles, avant le rassemblement des Bleus.

Stade Toulousain vs Stade Rochelais. Peut-être l'affiche la plus prestigieuse de ces dernières saisons en Top 14. Et pour cause, si Toulouse apparaît comme une équipe presque injouable au complet, La Rochelle est tout simplement le champion d'Europe en titre ! Ajoutez à cela une rivalité intense, et une série de victoires dingue des Rouges et Noirs face aux Bagnards, et vous avez tous les ingrédients pour un match de grande classe. Surtout que, contrairement à certains chocs au sommet, les deux équipes devraient jouer le jeu ce dimanche, en alignant leurs meilleurs joueurs disponibles, avant que les internationaux du XV de France ne se rassemblent le lendemain. Et notamment Toulouse, qui alignera au minimum 8 des 9 joueurs retenus avec les Bleus. En effet, impossible de savoir si Romain Ntamack sera apte dimanche. Mais s'il parvient à revenir à temps, l'on imagine que l'ouvreur débutera sur le banc, là où Ramos enchaînera une 5ème titularisation avec le 10 dans le dos cette saison. Devant, le géant Emmanuel Meafou pourrait lui aussi faire son retour : suspendu trois semaines après son carton rouge reçu face au MHR, celui-ci pourrait bénéficier du programme de World Rugby "Head Contact Process". Auquel cas, sa suspension serait réduite, et Meafou pourrait postuler face à La Rochelle. En revanche, Neti, Faumuina ou encore Graou devraient être un peu justes pour dimanche.

15 DE FRANCE. À peine revenu de blessure, quid du cas Romain Ntamack avec les Bleus ?

composition probable Toulouse 1 Ainu'u 2 Marchand 3 Aldegheri 4 Flament 5 Arnold (ou Meafou) 6 Jelonch 8 Roumat 7 Elstadt 9 Dupont (cap) 10 Ramos 11 Lebel 12 Guitoune 13 Barassi 14 Mallia 15 Capuozzo 16 Mauvaka 17 Trauth (ou Reilhes) 18 Brennan (ou Meafou) 19 Tolofua



20 Youyoutte (ou T. Ntamack) 21 Retière 22 R. Ntamack (ou Delibes) 23 Duprat

Concernant La Rochelle, les ouvreurs Hastoy, Popelin ou encore Glynn ne devraient pas être aptes pour affronter Toulouse. Comme lors des 3 dernières rencontres de Top 14, ce serait donc l'habituel centre Seuteni qui occuperait ce poste, là où Danty et Rhule pourraient former la paire au milieu du terrain. Malgré une grosse utilisation depuis le début d'année, les internationaux Atonio, Alldritt et Tanga devraient logiquement être de la partie, à l'instar de Bourgarit, ou encore Wardi. Sorti sur protocole commotion face à Bayonne lors de la 6ème journée, Dillyn Leyds pourrait quant à lui faire son retour dans le squad rochelais. Une excellente nouvelle pour le club maritime, car en cas d'absence du Sud-Africain, La Rochelle se déplacerait à Ernest-Wallon sans buteur fiable. Et quand on connaît le ratio de Toulouse à domicile cette saison (15 points sur 15), l'on se dit que les Bagnards pourraient bien avoir besoin du pied de Leyds. Enfin, notons que le jeune troisième ligne Matthias Haddad est toujours à l'infirmerie. Il devrait donc manquer cette rencontre au sommet.

TOP 14. Fiable et polyvalent, Dillyn Leyds, le couteau suisse de La Rochelle

La Rochelle composition probable 1 Wardi 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Sazy 5 Skelton 6 Tanga 8 Alldritt 7 Dillane (ou P. Boudehent) 9 Kerr-Barlow 10 Seuteni 11 Leyds (ou Favre) 12 Danty 13 Rhule 14 Thomas 15 Dulin 16 Lespiaucq 17 Paiva 18 Picquette 19 P. Boudehent (ou Dillane)



20 Botia 21 Berjon 22 Favre (ou Pierre. Boudehent) 23 Sclavi

TOP 14. À un mois du choc, Toulouse pique une vieille habitude à La Rochelle