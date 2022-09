TOP 14. À un mois du choc, Toulouse pique une vieille habitude à La Rochelle

Dans un peu moins d'un mois, le Stade Toulousain recevra La Rochelle en Top 14. Un match très attendu par tous les amateurs de rugby. Pour preuve, la rencontre est déjà à guichets fermés.

Et si Toulouse-La Rochelle était le nouveau classique du Top 14 ? En effet, ces deux clubs ne cessent d'alimenter depuis quelques saisons une rivalité sportive, qui a donné lieu à des matchs d'anthologie. L'on pense à la finale de Champions Cup en 2021, ou encore au dernier barrage de Top 14. Des rencontres où le spectacle est quasiment assuré, et où les meilleurs joueurs du championnat se font face dans des duels tous plus alléchants les uns que les autres. Et si les hommes d'Ugo Mola restent sur 7 succès consécutifs face à ceux de Ronan O'Gara, les Maritimes pourraient mettre un terme à cette "malédiction" très bientôt. Le 22 octobre 2022 plus précisément, date à laquelle Toulouse reçoit le Stade Rochelais pour le compte de la 8ème journée du Top 14. Un affrontement qui promet des étincelles, et que tous les supporters de rugby suivront avec impatience, en témoigne l'affluence attendue dans le stade de la Ville Rose. Car oui, à un mois du match, Ernest-Wallon est déjà à guichets fermés ! Toute la ville poussera donc derrière les Rouges et Noirs, qui voudront une fois de plus prendre le dessus sur les champions d'Europe en titre.

TOP 14. DÉBAT. Et si le Stade Rochelais était devenu plus attractif que Toulouse ? Le Stade Rochelais, habitué aux guichets fermés

En déplacement à Toulouse, les Rochelais ne devraient pas être dépaysés par cette ferveur, loin de là. Car si les différents clubs du championnat arrivent plus ou moins à ramener des supporters dans le stade, le Stade Rochelais, lui, en a fait une habitude ! Pour preuve, la rencontre face à Perpignan qui a eu lieu le 17 septembre dernier était tout simplement le 69ème match à guichets fermés de suite ! Une statistique totalement dingue, qui prouve une fois de plus toute la ferveur à La Rochelle, et ce, peu importe l'équipe qui se déplace à Deflandre. Pour rappel, les Bagnards sont actuellement 3èmes du championnat, juste derrière le MHR et... Toulouse ! À voir donc si les coéquipiers de Greg Alldritt arrivent à s'emparer de la première place ce week-end, eux qui reçoivent le Racing 92 dans un stade qui sera certainement, une fois de plus, rempli à ras bord...

RUGBY. TOP 14. La Rochelle, nouvelle Terre promise des joueurs parisiens ?