TOP 14. DÉBAT. Et si le Stade Rochelais était devenu plus attractif que Toulouse ?

Destination privilégiée du Top 14 depuis des années, le Stade Toulousain voit un concurrent de taille se dresser devant lui : le Stade Rochelais.

Ce n’est un secret pour personne, le Stade Toulousain est le plus grand club français, et même européen, du fait de ses nombreux titres acquis au cours de son histoire (21 Brennus, 5 Coupes d’Europe). Un palmarès stratosphérique, qui permet au club de la Ville Rose d’être particulièrement attractif sur le marché des transferts. En témoignent les dernières recrues phares comme Ange Capuozzo et Melvyn Jaminet, mais aussi Anthony Jelonch et Antoine Dupont, arrivés quelques années auparavant. Sans oublier qu’avant eux, de véritables stars internationales comme Caucaunibuca, Thomas, McAlister ou encore Kelleher ont également été séduites par le projet toulousain. Si bien qu’aujourd’hui, bon nombre d’amateurs de rugby seront d’accord sur ce point : le Stade Toulousain est l’un, si ce n’est le club de Top 14 le plus attractif de ces dernières saisons. Et pourtant, même si l’hégémonie toulousaine semble repartie depuis 2019, une autre formation commence à concurrencer le Stade sur ce point. Nous parlons bien sûr de La Rochelle. De retour dans l’élite depuis 2014, le Stade Rochelais ne cesse de grandir chaque saison. Et s’il n’a pas encore remporté de Bouclier de Brennus, le club maritime a néanmoins réussi l’exploit de soulever la première Coupe d’Europe de son histoire, la saison dernière face au Leinster. Une performance dingue, qui n’a fait qu’accroître l’attractivité du club, déjà grandissante…

Depuis maintenant 8 saisons, le Stade Rochelais n’a cessé de renforcer son effectif avec un recrutement très malin, mais de plus en plus prestigieux. Et si le club laisse tout de même de la place pour ces jeunes, de nombreuses stars ont rejoint la Charente-Maritime : Sireli Bobo, Brock James, Victor Vito, Tawera Kerr-Barlow, Will Skelton… Tous ont débarqué à La Rochelle pour faire passer un cap aux Bagnards. Un constat encore d’actualité de nos jours, avec les arrivées durant l’été des internationaux Yoan Tanga, Antoine Hastoy, ou encore Teddy Thomas (ce dernier ayant failli signer à Toulouse la saison dernière). Mais alors, pourquoi cette attractivité grandissante ? Au-delà de l’aspect sportif qui paraît évident (champion d’Europe en titre, finaliste du Top 14 en 2021), le Stade Rochelais est un club qui pratique un rugby plaisant, qui met en avant ceux qui le pratiquent. D’ailleurs, de nombreux joueurs ont atteint leur meilleur niveau en débarquant à La Rochelle : l’on pense par exemple à Raymond Rhule, ou dans une autre mesure à Brice Dulin, qui a totalement relancé sa carrière là-bas. Enfin, le cadre de vie, la ferveur du public, ainsi que la bonne ambiance qui se dégage de ce groupe doivent également jouer dans la décision des nouveaux arrivants.

Bon, on a compris, La Rochelle est un club très attractif, la preuve avec la récente signature de Teddy Iribaren. Mais est-il plus attirant que le grand Toulouse ? Difficile à dire. Car même si certains joueurs rêvent de rejoindre un club en particulier, peu d'entre eux refusent quand le Stade Toulousain vient taper à la porte. Dans le milieu du rugby, l'on dit d'ailleurs souvent qu'il est très difficile de dire "non" à Toulouse. Grâce aux résultats sportifs, au rayonnement sur le plan national et continental, mais aussi grâce au poids de l'institution, toujours plus lourd aujourd'hui qu'à La Rochelle. À la manière d'un Real Madrid au football, les Rouges et Noirs font rêver de nombreuses personnes. Néanmoins, l'écart se creuse singulièrement : ce qui n'est pas peu dire, d'autant que les Maritimes ne représentent que le 6ème budget du championnat, là où Toulouse (1er), ou encore Toulon (3ème), jouent les premiers rôles. Nul doute que si le club continue sur cette lancée, le Stade Rochelais fera bientôt concurrence à Toulouse, en étant la principale place forte du rugby français. Mais pour cela, le champion d'Europe devra davantage s'appuyer sur de véritables stars, qu'elles soient françaises ou non. Chose que domine encore le Stade Toulousain assez aisément, grâce notamment à sa pléthore de joueurs du XV de France…



