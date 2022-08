TOP 14. Rejoindre Toulouse ? ''Plus qu'un rêve'' pour Arthur Retière

Arthur Retière arrive à Toulouse avec les dents longues. Une évidence pour lui, qui partage de nombreux atomes crochus avec le club rouge et noir.

Finalement, quel autre club que Toulouse aurait-il pu rejoindre cette saison ? Comme Ange Capuozzo, Pierre-Louis Barassi ou Melvyn Jaminet, Arthur Retière fait partie de ces recrues qui s'inscrivent parfaitement dans l'ADN du Stade Toulousain. Avec un jeu basé sur la vitesse, la circulation du ballon, l'initiative et la prise de risques. Quand on lui demande ce qui l'a poussé à signer à Ernest-Wallon cet été, l'ailier international (1 cape) n'y va d'ailleurs pas par 4 chemins, sur le site du club : "Le jeu de mouvement, déjà, mais aussi la grandeur du club et sa capacité à disputer les phases finales quasiment chaque saison."

Effectivement, Retière a de nombreux points d'accroche avec cette formation stadiste. Celui du jeu, donc, pour un garçon réputé pour ses appuis, son flair, et passé notamment par France 7. Mais pas seulement. À Toulouse, celui qui vient de fêter ses 25 ans n'arrive pas totalement en terre inconnue. En Haute-Garonne, il vient en effet retrouver Romain Ntamack, son ami d'enfance avec lequel lequel il a - en partie - grandi, mais aussi et surtout son frère Edgar, déjà entraperçu avec le groupe professionnel l'an dernier. "Ces joueurs là ont d’abord pesés dans la balance quant à ma venue à Toulouse. Ensuite, dès mon arrivée, leur accueil a été génial et je me suis senti chez moi ici. Ça a aidé mon intégration et cela me sert au quotidien. J’évolue dans un environnement propice à mon adaptation et je suis très heureux."

Et retrouver son petit frère ? "Aujourd’hui, c’est plus qu’un rêve que nous réalisons. C’est quelque chose qu’on imaginait difficilement tous les deux et j’espère faire quelques matchs avec lui cette année. Ce serait vraiment incroyable." Et qui sait, si tous ses souhaits se réalisaient et que Toulouse lui permettait définitivement de remettre la machine en marche, Retière pourrait même finir par postuler - à nouveau - en Bleu. Rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, l'ancien rochelais était considéré comme l'option la plus crédible à l'aile, derrière le duo Villière - Penaud...