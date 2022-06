RUGBY. La Rochelle. Arthur Retière, l'Homme providentiel des Maritimes

Lors de la finale de Champions Cup face au Leinster, Arthur Retière a libéré les siens en inscrivant l'essai de la gagne dans les derniers instants. Une habitude pour lui désormais…

Depuis samedi, Arthur Retière est célébré comme un héros du côté de La Rochelle. Et il y a de quoi ! Arrivé au club à l'âge de 19 ans, le natif de Dijon a régalé ses supporters lors de la finale de Champions Cup, en inscrivant l'essai du sacre, dans les derniers instants du match. Rentré à la 64ème minute, à la place de Thomas Berjon (auteur lui aussi d'une très belle prestation), Arthur Retière a profité d'un pilonnage en règle de ses avants, avant de relever à son tour le ballon pour marquer le dernier essai des siens (et l'histoire dans le même temps). Un symbole fort, d'autant que ce dernier quittera le club maritime à la fin de la saison, pour rejoindre son petit frère au Stade Toulousain. Capable de jouer à la fois 9 et ailier (voire même arrière), le joueur de 24 ans va certainement manquer à La Rochelle l'année prochaine.

Petit par sa taille (1 mètre 73), Arthur Retière a néanmoins souvent été présent dans les grands moments. Pas toujours titulaire, ce dernier a la particularité d'avoir offert à de nombreuses reprises la victoire aux siens. Car oui, ce week-end n'a pas été la seule fois où Retière a sauvé le Stade Rochelais ! Les supporters maritimes, ainsi que ceux du Racing 92, pourront en témoigner. En effet, ce fut l'international à 7 qui inscrit le seul essai de la dernière demi-finale de Top 14, entre La Rochelle et le Racing (19-6). Une réalisation qui, si elle n'a pas offert concrètement la victoire à son équipe, a néanmoins permis aux Bagnards de faire le break dans cette rencontre. Une avance qu'ils garderont jusqu'au coup de sifflet final. En revanche, lors du barrage de 2019 (toujours face à cette même équipe francilienne), Retière avait là encore inscrit le seul essai de son équipe, après une superbe action collective de près de 100 mètres. Sa 8ème réalisation de la saison, qui cette fois-ci, offrit réellement la victoire au Stade Rochelais (13-19). Trois grands moments de la carrière du joueur de 24 ans, dont le dernier en date (et certainement le plus fort) face au Leinster ce samedi. Et au vu de la forme actuelle de Retière, ainsi que celle de son équipe, il se pourrait que le Rochelais soit une dernière fois décisif avec le club maritime d'ici la fin de la saison. C'est en tout cas tout le mal qu'on lui souhaite.

