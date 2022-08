VIDEO. RUGBY. AMICAL. Toulouse et Dupont régalent, le Stade Français fait tomber La Rochelle

Ce jeudi 25 août, Toulon a subi la loi du Stade Toulousain, tandis que le champion d'Europe La Rochelle est tombé à domicile face au Stade Français.

Ce jeudi soir, quatre équipes de Top 14 disputaient leur dernier match de préparation (et pour certaines leur premier) avant le début du championnat. Le Stade Toulousain, emmené par ses internationaux, n'a pas eu trop de mal à se défaire d'un RCT volontaire mais maladroit, et ce malgré une immense indiscipline côté toulousain. Dupont, Delibes, Théo Ntamack, Jaminet et Descamps ont chacun inscrit un essai, pour un score final de 21-31. Le RCT enchaîne donc une deuxième défaite de rang en amical, après son revers subi face à Clermont il y a quelques jours.

VIDEO. Top 14. Inspiré de la tenue portée en 1996-1997, Toulouse dévoile son nouveau maillot

Crédit vidéo : Top Rugby





De son côté, le Stade Rochelais recevait un Stade Français en forme après son énorme succès face à son voisin massicois la semaine passée (56-15). Une rencontre de reprise pour les Maritimes, qui a finalement vu les Parisiens s'imposer dans les derniers instants, grâce à un essai du centre Julien Delbouis (5-7). Rien d'alarmant en revanche pour les coéquipiers de Danty, qui affronteront le champion de France en titre Montpellier lors de la première journée. De son côté, le Stade Français finit sa préparation en beauté, avant de recevoir l'ASM la semaine prochaine.

Castres - Connacht (Mazamet) > 57-19

Vendredi 26 août :