VIDEO. RUGBY. Matchs Amicaux. Tous les résultats : Clermont domine Toulon, Castres battu par Montauban

Découvrez les résultats des matchs amicaux de ce vendredi 19 août avec le succès de Clermont sur Toulon, la défaite des Castres à Montauban.



Crédit vidéo : Yvandurugby



Ce vendredi soir, plusieurs formations de Top 14 et de Pro D2 étaient sur le pont dans le cadre des matchs amicaux de l'été. Clermont s'est imposé face à Toulon malgré les essais de Jérémy Sinzelle, Jules Danglot et Thomas Salles. En face, les locaux ont passé six fois la ligne de craie par Amatosero (11e), Raka (21e, 38e), Godener (44e), Jedrasiak (65e) et Iturria (76e). De son côté, le champion de France Montpellier s'est incliné contre Lyon. Seuls Nouchi (3e) et Lam (32e) ont marqué tandis que Pélissié (22e), Coltman (54e) et Doussain (62e) ont trouvé la faille dans la défense du MHR. De son côté, Paris n'a pas fait dans la dentelle contre Massy, le Racing 92 a pris le dessus sur l'USAP tandis que Castres a été dominé par Montauban.



Vendredi 19 août :

CA Brive - Bristol Bears (Brive) > 22 à 17

Valence-Romans DR - US Oyonnax (Aubenas) > 13-14

Auvergne - ASM Clermont Toulon (Clermont) > 40 à 21

Montauban - Castres (Montauban) > 33 à 14

MHR - Lyon OU (Furiani) > 17 à 21

USAP - Racing 92 (Perpignan) > 14-28

Stade Montois - Section Paloise ( Aire-sur-Adour) > 20 à 33



Narbonne - Nîmes (Leucate) > 26 à 3

Samedi 20 août :

Aviron Bayonnais - Union Bordeaux Bègles (Bayonne)

Vannes - Rennes

Mercredi 24 août

Castres - Connacht à Mazamet

Jeudi 25 août

Toulon - Toulouse (Toulon)

Stade Rochelais - Paris (La Rochelle)

Vendredi 26 août :