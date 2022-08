VIDEO. Top 14. Inspiré de la tenue portée en 1996-1997, Toulouse dévoile son nouveau maillot

Le Stade Toulousain a dévoilé son nouveau maillot home pour la saison 2022/2023 de Top 14. Une tunique inspirée de la saison 1996/1997.



A un peu plus d'une semaine de la reprise du Top 14, le Stade Toulousain a dévoilé son nouveau maillot pour les matchs à domicile en 2022/2023. "Directement inspiré de la tenue portée en 1996-1997, ce maillot Rouge et Noir rappelle la saison triomphante en Championnat", explique le club sur son site officiel. Sofiane Guitoune ou encore Pita Ahki ont joué les modèles pour présenter ce maillot dans la vidéo ci-dessus. A dominante rouge, il est traversé par deux bandes noires horizontales au niveau du torse, comme c'était le cas à l'époque, mais aussi dans le dos. Le bas du maillot est entièrement noire avec un design qui fait un peu penser au carbone comme sur les voitures. On retrouve cependant des bandes sur la manche et l'épaule droites. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. La touche en plus ? Le col qui n'est pas fermé au niveau de la nuque. Assez original.