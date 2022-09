TOP 14. Toulouse, La Rochelle, Montpellier… Qui a réussi le meilleur recrutement ?

Comme chaque année, les clubs ont essayé d'attirer les meilleurs joueurs dans leur effectif. Mais lequel d'entre eux a réalisé le meilleur recrutement ?

Le week-end dernier, le Top 14 a fait son retour sur votre antenne. L'occasion pour tous les amateurs de rugby de retrouver leur équipe favorite, avec ses nouvelles recrues acquises durant l'intersaison. Ce fut le cas notamment avec le Stade Toulousain, qui a fait débuter Barassi, Jaminet et Retière, ou encore avec le Stade Français, qui a titularisé Ivaldi, Pesenti, Habel-Kuffner, Parra et Ahmed. De nouveaux joueurs qui essayeront tous d'apporter leurs qualités dans leur club, afin que celui-ci fasse mieux que la saison passée. Mais voilà, en regardant les différents recrutements, on peut légitimement se demander, qui a réalisé le meilleur mercato ? Bien sûr, tout cela, au-delà d'être subjectif, dépend également du budget de chaque club du Top 14. En effet, certaines écuries comme Toulouse ou Toulon possèdent bien plus de moyens que d'autres, ce qui se ressent forcément au niveau du mercato.

Forcément, quand on parle de recrutement, l'on pense forcément à ces deux cadors du championnat. Car oui, le Stade Rochelais et le Stade Toulousain ont frappé fort cette saison, en recrutant des internationaux, mais aussi d'excellents joueurs du championnat. À commencer par La Rochelle, qui a vu l'ouvreur Antoine Hastoy rejoindre ses rangs, mais aussi les Racingmen Colombe, Tanga et Thomas, et les Bordelais Paiva et Seuteni. Du (très) beau monde, d'autant que les Maritimes ont réussi à conserver de nombreux cadres de l'équipe. En effet, les Atonio, Bourgarit, Alldritt, Kerr-Barlow ou encore Favre ont tous prolongé la saison dernière. Une donnée très importante, et souvent oubliée lorsque l'on parle de mercato. La donne est similaire pour le Stade Toulousain. Jugé plus "bling-bling" et moins pertinent que celui des Rochelais, le recrutement de Toulouse est tout de même assez impressionnant : Roumat, Graou, Barassi, Retière, Capuozzo, Jaminet... Tous ont rejoint les Rouges et Noirs cette année. Des joueurs qui vont régler certains manques dans l'effectif (en doublure d'Antoine Dupont, mais aussi au centre et à l'aile), même si certains spécialistes évoquent un manque de profondeur au poste de seconde ligne. Néanmoins, c'est un recrutement réussi pour le club de la Ville Rose, qui a su, lui aussi, conserver ses stars, comme Dupont, Ntamack, Mauvaka, Baille ou encore Ramos. De plus, et malgré ces arrivées, La Rochelle et Toulouse n'ont pas déstabilisé leur effectif avec de nombreuses recrues. Une donnée, elle aussi primordiale. Dans la même veine, on pourrait également évoquer le recrutement du champion de France, le MHR, qui a réussi à se renforcer singulièrement avec Coly, Carbonel ou encore Lam, sans pour autant laisser filer de nombreux cadres, mis à part peut-être Guirado, Ouedraogo (retraite), et Paillaugue (Toulon).