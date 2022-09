RUGBY. TOP 14. La Rochelle, nouvelle Terre promise des joueurs parisiens ?

Ces dernières saisons, de plus en plus de joueurs du Racing 92 et du Stade Français ont décidé de rejoindre le Stade Rochelais. Un exode massif, qui fait le plus grand bonheur du club maritime.

Cet été, le Stade Rochelais a réalisé l'un des meilleurs recrutements du Top 14, avec les arrivées de joueurs phares comme Antoine Hastoy ou encore Seuteni. Un mercato aux allures parisiennes, puisque pas moins de 3 joueurs du Racing 92 ont rejoint les rangs de La Rochelle en même temps : Georges-Henri Colombe, Yoan Tanga, et Teddy Thomas. D'excellentes recrues, qui viendront renforcer singulièrement l'effectif du club maritime, déjà très complet. Mais au-delà de ça, ces différents mouvements prouvent un constat présent depuis quelques saisons maintenant : La Rochelle attire énormément les joueurs parisiens. En effet, on ne compte plus les joueurs d'Île-de-France qui posent leurs bagages en Charente-Maritime : Jonathan Danty, Jules Plisson, Brice Dulin, Jérémy Sinzelle... Tous viennent soit du Stade Français, soit du Racing 92. Sans oublier bien sûr le demi de mêlée du club de Nanterre Teddy Iribaren, qui rejoindra les Bagnards la saison prochaine. Un exode massif, qui fait le bonheur du Stade Rochelais ! Car en plus de se renforcer, La Rochelle affaiblit singulièrement des concurrents directs aux phases finales...

Cette semaine, nous vous demandions si le Stade Rochelais était devenu plus attractif que le Stade Toulousain. Si cette question peut diviser, une chose est sûre : La Rochelle attire de plus en plus. Grâce au côté sportif bien sûr, mais aussi pour son cadre de vie, ainsi que sa ferveur. Et c'est peut-être pour ces deux dernières raisons en particulier, qu'autant de joueurs de région parisienne débarquent à Deflandre. Car si le Racing 92 peut se targuer d'être compétitif au niveau national et continental (ce qui est moins le cas pour le Stade Français), la qualité de vie y est tout autre ! En effet, et même si certains préfèrent l'Île-de-France, bon nombre de joueurs tombent sous le charme du cadre de vie maritime. De plus, le Stade Rochelais possède l'un des meilleurs publics de France, qui ne cesse de se déplacer pour voir son équipe jouer. Pour preuve, face à Perpignan, La Rochelle a enchaîné son 69ème guichets fermés consécutif. Rien que ça ! Tandis qu'au Racing 92 et au Stade Français, on peine à fidéliser un public qui donne de la voix, dans une région plus attirée par le football...

TOP 14. DÉBAT. Et si le Stade Rochelais était devenu plus attractif que Toulouse ?Mais alors quoi, le Racing 92 et le Stade Français sont-ils condamnés à laisser filer leurs meilleurs joueurs ? Bien sûr que non. Tout d'abord, leur budget respectif peuvent permettre aux deux clubs d'attirer de grands noms, mais aussi de les conserver. Ensuite, la ferveur n'a pas toujours été un problème en Île-de-France ! Auparavant, Parisiens comme Franciliens avaient un soutien énorme de la part de leur public. Le principal exemple étant celui du Stade Français, à l'époque où Max Guazzini était à la tête du club. Vous l'aurez compris, rien n'est définitif pour les deux formations. Mais pour cela, il faudra de nouveau plaire : et pour plaire, il faut nécessairement gagner...

RUGBY. TRANSFERT. Qui est Jeremy Ward, le potentiel remplaçant de Nayacalevu et Laumape à Paris ?