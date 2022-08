RUGBY. TRANSFERT. Qui est Jeremy Ward, le potentiel remplaçant de Nayacalevu et Laumape à Paris ?

Le Stade Français pourrait avoir trouvé le remplaçant de Ngani Laumape en la personne de Jeremy Ward. Découvrez trois choses à savoir sur lui.

Il a été capitaine des moins de 20 ans sud-africains

Jeremy Ward n'est pas le plus connu des joueurs sud-africains. Et pour cause, il n'a jamais été sélectionné avec les Springboks. Pourtant, il a été retenu avec les moins de 20 ans sud-africains en vue de la Coupe du monde de la catégorie en 2016. Cette année-là, la compétition avait eu lieu en Angleterre, et Ward avait même été désigné capitaine. Preuve qu'il n'avait pas volé sa place. Il faisait partie des joueurs à suivre à l'époque. Lors du tournoi, Ward avait joué quatre matchs, inscrivant deux essais face au Japon, et battu la France 40 à 31. Mais le parcours des Baby Boks s'était arrêté en demie face à l'Angleterre. Cette année, les jeunes sud-africains n'avaient pas fait mieux que la 4e place, après une nouvelle défaite face à l'Argentine lors de la petite finale. Match que Jeremy n'avait pas joué en raison d'une suspension. Ward faisait alors partie des joueurs à suivre.

Un joueur dur sur l'homme

Avec les départs combinés du Néo-zélandais Ngani Laumape et du Fidjien Waisea Nayacalevu, le Stade Français a été contraint de recruter au centre. Pas facile de trouver la perle rare à ce poste où le dernier cité faisait des merveilles. Jeremy Ward est connu pour être un centre coriace et fiable, aussi bien en attaque qu'en défense. "Jim" s'est notamment fait un nom dans le milieu rugbystique avec ses gros plaquages malgré le fait qu'il ne soit pas l'un des 3/4 centre les plus solides de la planète ovale avec son mètre 87 pour 92 kilos. Ce qui n'est pas sans rappeler le style de son idole quand il était jeune, un certain Brian O'Driscoll (1m78, 93 kilos). D'aucuns pourraient cependant avancer qu'il est plus un joueur de Currie Cup où il a marqué 20 essais en 62 matchs que de Super Rugby (6). Si Laumape n'a pas réussi à convaincre en Top 14, il ne sera pas facile pour Ward de passer après Nayacalevu, un joueur qui savait faire la différence avec ses qualités physiques et sa vision du jeu.

Il n'a pas toujours fait du rugby

Le rugby en Afrique du Sud, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande, est une véritable religion. On a tendance à croire que tous les futurs internationaux ont commencé très jeune. Mais aussi qu'ils n'ont toujours fait que du rugby. Cependant, il n'est pas rare de voir de futurs rugbymen s'essayer à d'autres disciplines durant leurs jeunes années. Outre les terrains de rugby, Jeremy Ward fréquentait aussi les piscines dans sa jeunesse. Et ce, comme nageur, mais aussi comme joueur de water-polo. Ce qui est assez originale. On se souvient que l'ancien Tricolore Jérôme Thion avait quitté le basket à 20 ans pour le rugby, avec le succès qu'on connaît. Ward a lui rapidement choisi le rugby et après une poignée de matchs avec les Kings en 2015/16, il a rejoint les Sharks avec qui il évolue depuis. Il n'est néanmoins pas un titulaire en puissance puisqu'il n'a débuté de 17 de ses 45 matchs avec la province. À 26 ans, il pourrait découvrir l'Europe et donner un nouvel élan à sa carrière.