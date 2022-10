TOP 14. Fiable et polyvalent, Dillyn Leyds, le couteau suisse de La Rochelle

Si le Stade Rochelais truste le haut du tableau de ce Top 14, il le doit en partie à Dillyn Leyds. Le Sud-africain est l’homme à tout faire des Maritimes.

68e minute de jeu sur la pelouse de Marcel Deflandre samedi dernier. Les Rochelais viennent de combler leur retard et ne sont plus menés que d’un point par le Racing 92 (15-16). C’est Dillyn Leyds qui pose le tee en coin pour tenter de convertir la transformation. Comme depuis le début de son intérim de buteur, l’ancien des Stormers ne tremble pas et le ballon passe entre les perches. Quelques minutes plus tard, il récidivera en transformant l’essai de Pierre Boudehent (78e). Bilan : 4/4 face aux poteaux et un rôle déterminant dans la victoire face au Racing 92 (24-19). Ce sans faute de Dillyn Leyds n’est pas nouveau, puisque contre l’ASM, le néo-buteur avait réalisé un 3/3. Depuis qu’il assure l’intérim, il est donc à 100 %. Étrange pour un joueur qui n’avait jamais endossé le rôle de buteur en professionnel, hormis quelques tentatives égarées au fil de sa carrière. Plus habitués à le voir lancer des courses folles ou finir les actions de ses camarades, les supporters rochelais découvrent avec joie cette efficacité. Depuis son arrivée en 2020, Leyds a porté à 53 reprises le maillot jaune et noir, et il a inscrit 20 essais. Des stats solides qui pourraient bien être gonflées par ce nouveau rôle de buteur.

S’il pèse par son jeu au pied depuis le début de la saison, le natif de Somerset West est déjà allé en Terre promise deux fois en cinq matchs. Sur l’ensemble de ces rencontres, il a d’ailleurs été aligné seulement à deux reprises en tant qu'ailier, son poste habituel. En l’absence de Brice Dulin, Leyds a joué à l’arrière contre l'USAP et le Racing 92. C’est aussi lui qui a remplacé Antoine Hastoy à l’ouverture, lorsque ce dernier est sorti sur blessure face à l’ASM. Trois postes en cinq matchs, deux essais et une réussite totale au pied, Dillyn Leyds joue au pompier de service en ce début de saison. Et l'international sud-africain (10 sélections) s’en sort plus que bien. Un plus non-négligeable pour les Rochelais dans leur quête de sacre. Mais cette entame de Top 14 réussie passe aussi par beaucoup de travail pour l’ailier polyvalent. C’est ce que rappelait Sébastien Boboul, entraîneur des arrières rochelais, dans les colonnes du Midi Olympique : “Depuis qu’il est ici, il s’entraîne régulièrement sur les tirs au but. Il est assidu, il progresse, il est visiblement en confiance et efficace. 100% en deux matchs que ça continue !” Avec Leyds, La Rochelle compte un buteur insoupçonné qui se révèle plutôt fiable pour le moment. L’intérim devrait de toute manière se prolonger quelques semaines encore avec la blessure d’Antoine Hastoy. Rendez-vous samedi (17h) à Jean Dauger pour voir si Dillyn Leyds poursuit son sans faute en terre basque.

VIDEO. TOP 14. D'une frappe à faire pâlir François Steyn, la pénalité de 58m de Melvyn Jaminet