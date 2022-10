TOP 14. VIDÉO. Tous les résumés de cette 5ème journée, du succès étriqué de La Rochelle à celui de Brive

Découvrez tous les résumés de cette 5ème journée de Top 14, avec notamment le succès du Stade Rochelais face au Racing 92, ou encore celui de Brive face à un concurrent direct, Bayonne.

Si cette rencontre fut plutôt ennuyeuse à cause des conditions de jeu, elle n'en resta pas moins à suspens. Pas en ce qui concerne la victoire, l'UBB ayant déjà fait le travail grâce à la botte de Jalibert, mais bien pour savoir si les Parisiens allaient repartir ou non avec le bonus défensif. Et après un pilonnage en règle de l'en-but bordelais, les hommes de Quesada ont finalement fait plier leurs adversaires, grâce à un essai de Melikidze. De son côté, Bordeaux se rassure un peu, mais devra faire mieux la semaine prochaine, sur la pelouse du LOU.

Défait lors de ses deux premiers matchs à domicile, le CAB devait faire mieux ce week-end, qui plus est face à un concurrent direct pour le maintien. Chose faite par les coéquipiers de Laranjeira, qui ont su prendre le meilleur sur Bayonne, notamment en première période. Portés par leur arrière et capitaine (15 points inscrits), les Corréziens se sont néanmoins fait peur en fin de rencontre. De son côté, l'Aviron Bayonnais repart avec un point, mais pourra tout de même nourrir quelques regrets.

Sur la pelouse de Marcel-Deflandre, le Stade Rochelais aura eu du mal, mais ce sera finalement imposé face au Racing 92. Au terme d'une rencontre qui a notamment vu Teddy Thomas inscrire un essai décisif, les Maritimes ont finalement su prendre le meilleur sur les Franciliens, et ce malgré une première période bien terne. Leyds a pris ses responsabilités face aux perches, tandis que les recrues Seuteni et Saili ont chacune marqué leur premier essai sous leurs nouvelles couleurs.

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Explosif en 1ʳᵉ période, Toulon a vite retrouvé des couleurs