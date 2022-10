TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. À Clermont, le festival Raka-Penaud étrille Lyon sans concession

L’ASM Clermont Auvergne n’a fait qu’une seule bouchée du LOU qui n’aura jamais vraiment su montrer les crocs pour se hisser au niveau de son adversaire.

À la 4ᵉ journée, les Clermontois avaient impressionné face à La Rochelle par leurs qualités défensives. Ce samedi 1er octobre, c’est l’autre face de la pièce qui a été visible. En jambe depuis le début de saison, l’ailier du XV de France Alivereti Raka a fait vibrer le stade Marcel Michelin. Bien aidé par un autre tricolore, l’inévitable Damian Penaud, les deux joueurs ont formé une paire offensive éclatante qui marquent à eux seuls presque la moitié des points de leur équipe. Sur leurs quatre essais, on retrouve un triplé de Raka et une réalisation de Penaud. L’ailier d’origine fidjienne aurait même pu aggraver la marque en inscrivant un quadruplé. Cependant, cet essai sera refusé pour une charge à l’épaule clermontoise survenue plus tôt dans l’action. TOP 14. Thomas, Raka… Ces 5 atouts offensifs à ne surtout pas oublier cette saison



Après le match d’ouverture en demi-teinte face au Stade Français, les Auvergnats ont pris un rythme d’enfer cette saison. Avec 145 points inscrits en cinq journées, ils sont pour l’instant la meilleure attaque du championnat (avant que le match MHR - Stade Toulousain ne se joue). Avec 5 essais en autant de journées, Alivereti Raka est également en grande forme. Meilleur marqueur du championnat, il toque sans aucun doute à la porte du XV de France pour la prochaine tournée. Après le match, le manager de l’ASM Jono Gibbes a souligné un public retrouvé et a aussi souligné les performances de son ailier, réalisant le meilleur début de saison de sa carrière. Dans des propos rapportés par L’Équipe, il dit :

On est en train de bâtir quelque chose de solide et surtout, on a une marge de progression, car on prend trois essais trop facilement. Le public était là, encore plus que contre la Rochelle. Ça change de la saison dernière, mais l'an dernier, on était difficile à supporter. Raka est très bien. Ça s'est vu à son retour de vacances, il avait forcément travaillé parce qu'il était déjà bien physiquement. Aujourd'hui, il est complètement investi dans ce qu'on met en place.”