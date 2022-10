RÉSUMÉ VIDÉO. Portée par un excellent Jaminet, la jeunesse toulousaine surprend le MHR et prend la tête du Top 14

En clôture de cette 5ème journée de Top 14, le Stade Toulousain s'est imposé sur la pelouse du champion de France en titre, Montpellier. Jaminet a été excellent.

Ce dimanche, les deux derniers champions de France s'affrontaient au GGL Stadium, pour le choc de cette 5ème journée de Top 14. Une affiche de rêve, et ce même si Ugo Mola et son staff avaient décidé de faire tourner sur cette rencontre. En effet, de nombreux titulaires en puissance étaient absents, comme Dupont, Jelonch ou encore Mauvaka. Un turnover nécessaire au vu de la longue saison qui s'annonce, mais qui permet aussi de découvrir de nouvelles têtes. Et parmi elles, le jeune frère d'Arthur Retière, Edgar, titularisé à l'ouverture. Mais attention, le Stade Toulousain ne se déplaçait pas en victime, loin de là ! Preuve en est dès les premières minutes, puisqu'après une récupération des Toulousains à l'entrée de leurs 22 mètres, le ballon arrive au large pour Bonneval. De retour de blessure, l'ailier poursuit au pied pour lui-même, avant de donner à l'intérieur à Dimitri Delibes. Le jeune centre prend la défense de vitesse, avant de résister à Ngandebe pour inscrire le premier essai de la partie. Un début de match excellent, qui sera néanmoins freiné par l'indiscipline des hommes de Julien Marchand. Des fautes qui installent le MHR dans le camp des Rouges et Noirs, et seulement 5 minutes après l'essai de Delibes, Bouthier lui répond après un beau mouvement des 3/4 de Montpellier. Melvyn Jaminet ajoute une pénalité, avant que Forletta n'inscrive le second essai des siens, à la demi-heure de jeu.

Au début de l'article, on vous parlait de l'indiscipline du Stade Toulousain, qui aurait pu leur coûter cher sur cette rencontre. En témoigne le carton jaune largement évitable d'Elstadt juste avant la pause, coupable d'un croche-patte sur Carbonel. Heureusement pour Toulouse, aucun point ne sera inscrit par le MHR durant cette période. Les champions de France 2021 arriveront même à ne pas trop subir les assauts adverses, avant que Jaminet (5/5 ce dimanche soir) ne passe deux pénalités supplémentaires, dont une impressionnante de presque 60 mètres ! Une réussite au pied insolente, qui a permis d'offrir la victoire aux siens. D'autant que de l'autre côté, Carbonel fut moins en réussite, touchant une première fois le poteau, avant de manquer une deuxième tentative quelques minutes plus tard. Deux échecs dans le money-time, qui s'accompagnent de nombreuses occasions ratées par les coéquipiers de Camara, la plus franche étant l'en-avant de Rattez à seulement quelques mètres de la ligne toulousaine, après une mauvaise passe de Bouthier. Une fin de match dingue, qui verra le jeune Meafou prendre un carton rouge, après un choc à la tête avec Mercer. Malheureusement pour les Cistes, la dernière touche de la rencontre ne donnera rien, synonyme de victoire pour Toulouse, qui enregistre sa troisième victoire de suite au GGL Stadium.

