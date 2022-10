TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Explosif en 1ʳᵉ période, Toulon a vite retrouvé des couleurs

Ce samedi 1er octobre, le RCT d’Azéma et Mignoni a vite lavé la déception connue à Perpignan pour son second match consécutif à l’extérieur.

Toulon retrouve la confiance à Pau. Vainqueur du Stade Toulousain il y a deux semaines à domicile, les Palois ont manqué l’occasion d’aligner un nouveau gros du Top 14 à domicile. La faute à une première période où les locaux béarnais ont régulièrement subi. Ainsi, Toulon inscrit 4 essais dans les 30 premières minutes. On retrouve un essai fantastique de Wainiqolo 10 minutes avant la pause. L’ailier fidjien réalise un début de saison impressionnant. Déjà décisif l’an dernier sur la folle remontée au classement du RCT, le champion olympique nage avec aisance dans le grand bain. Pour preuve, il est le joueur ayant franchi le plus de mètres ballon en main et cassé le plus de plaquages de notre championnat. VIDEO. Mouillez-vous la nuque : Waisea et Wainiqolo ont mis le feu à la défense de Pau !En conférence de presse, le capitaine toulonnais Charles Ollivon a souligné une victoire qu’ils attendaient : “Je pense qu’on a enclenché quelque chose de différent. On a une meilleure attitude. La semaine dernière, je crois que c’était une performance indigne du RCT. Ça n’a pas été difficile de se mobiliser pour produire une prestation, au moins, de notre standing. Je pense qu’on fait un bon match. Après, il faut garder de l’humilité. On voit de semaine en semaine que tout peut rapidement être remis en cause.” Du côté du capitaine palois Lucas Rey, l’ambiance n’était pas à la satisfaction malgré un bonus offensif enlevé à leurs opposants peu avant la fin de match. En conférence de presse, il déclare : “Pas grand-chose à dire sur ce que vous avez vu. Ce n'était pas loin de la catastrophe. On a subi sur 3-4 séquences, après, on a baissé la tête alors qu’on aurait pu faire mieux.[...] Montrer ce qu’on a montré chez nous… Enfin que ça soit chez nous ou ailleurs… Je ne veux pas employer de trop grands mots, mais je pense qu’on s’est fait rouler dessus.”