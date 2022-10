VIDEO. Mouillez-vous la nuque : Waisea et Wainiqolo ont mis le feu à la défense de Pau !

Le RCT a réalisé une superbe première période face à Pau. Wainiqolo a notamment inscrit un superbe essai où il a passé la défense paloise en revue.

TOP 14. Wainiqolo, l’homme qui ne déçoit (presque) jamais au RCTC'est l'homme en forme côté Toulon dans ce début de saison. Jiuta Wainiqolo a inscrit ce samedi un superbe essai face à Pau. Sept jours après un revers décevant à Perpignan, le RCT a montré un tout autre visage contre la Section Paloise avec une première période de haute volée (10-31). Après trois essais inscrits par les avants, les 3/4 varois ont pris les choses en main. L'ancien Parisien Waisea a mis les cannes et attiré plusieurs défenseurs vers lui dans le couloir des cinq mètres. Il a ensuite servi son compatriote Jiuta Wainiqolo qui a parfaitement senti le coup en revenant à l'intérieur pour prendre les Palois à défaut. Tout en vitesse et en appuis, il a pris le meilleur sur pas moins de six joueurs de la Section pour inscrire un superbe essai.