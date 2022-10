TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Castres battu, l’USAP jubile et oublie son début de saison raté

Dans un match à l’enjeu palpable pour les Catalans, les hommes de Patrick Arlettaz ont fait le job.

Sécuriser et gagner : tel a été le mojo de l’USA Perpignan sur les deux dernières rencontres. Pour la seconde fois consécutive, les hommes de Patrick Arlettaz ont réussi à récupérer un des points précieux. Après un début de saison compliqué, les Catalans recollent au reste du wagon de l’élite. Désormais à 9 points, ils sont mathématiquement à une victoire bonifiée de la 4ᵉ place (Clermont). Si cela ne veut pas dire grand-chose en début de saison, les 8 points glanés en 2 matchs permettent de souffler chez les sang et or. Prochaine étape pour ces derniers, un déplacement au Stade Français. Une rencontre qui pimentera sûrement un peu la 6ᵉ journée de Top 14. Certains supporters de l’USAP avaient reproché aux Parisiens d’offrir le match au CA Brive, synonyme de maintien pour les Coujoux. Une victoire qui aura obligé les coéquipiers de Afusipa Taumoepeau à disputer un barrage de maintien face au Stade Montois. RUGBY. TOP 14. L’USAP va-t-elle encore perdre un joueur précieux ?



Du côté du Castres Olympique, la douche est froide aux frontières de l’Espagne. Avec 3 défaites en 5 matchs et des performances peu réjouissantes sur leurs victoires, le finaliste de la dernière saison de Top 14 a du mal à rentrer dans le bain. Mené de 14 points à la mi-temps, les Tarnais auraient cependant pu arracher une victoire à l’extérieur. Un résultat qui s’est joué au courage des locaux qui n’ont rien lâché pour conserver leur seconde victoire de la saison. Dans un article de Rugbyrama, Lucas Velarte est revenu sur la victoire des siens complexifiée par un véritable bus de changement côté castrais, 7 changements et un retour de carton jaune pour Babillot. Il raconte la fin de match ainsi : “On fait beaucoup de fautes, mais on s’accroche. On a du coeur. La dernière séquence des Castrais part de leurs 22 mètres, on se bat comme des chiens. Sur la percée (castraise), toute l’équipe sprinte pour revenir ! Il y avait plus de bleus clairs que de bleus foncés.[...] On a tenu, et je suis très fier de l’équipe. J’espère vraiment qu’on va se maintenir. En tout cas on ne lâchera rien jusqu’à la fin, comme l’année dernière.” RUGBY. TOP 14. L'USAP a-t-elle trouvé la formule magique pour gagner ?