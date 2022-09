RUGBY. TOP 14. L'USAP a-t-elle trouvé la formule magique pour gagner ?

En difficulté en ce début de Top 14, l'USAP a néanmoins réussi à s'imposer face à Toulon pour la première fois de la saison. Un succès qui a été possible grâce à sa charnière magique, Ecochard-Tedder.

On ne cesse de le répéter, le rugby est un sport de combat collectif, où chaque joueur a un rôle aussi précis que primordial. Les rencontres se gagnent et se perdent à 15, la solidarité étant l'une des valeurs principales de notre sport. Néanmoins, certaines équipes possèdent des joueurs capables de faire la différence à eux seuls, en particulier lors des moments critiques. C'est notamment le cas de Dupont et Ntamack à Toulouse, ou encore de Matthieu Jalibert à l'UBB. Mais attention, ce ne sont pas les seuls à pouvoir faire cela. En effet, d'autres joueurs, plus méconnus parfois, agissent également comme de véritables talismans au sein de leur club. Un exemple concret ? La charnière de l'USAP, composée de Tom Ecochard et de Tristan Tedder. Excellents sous le maillot catalan, les deux hommes ont la particularité de porter bonheur à Perpignan, en particulier depuis janvier 2022...

TOP 14. À Perpignan, la solution semble toute trouvée pour oublier JaminetEn effet, lors de cette année civile, toutes les victoires de Perpignan ont eu lieu lorsque les deux hommes étaient titulaires à la charnière. Soit 7 rencontres, face à des adversaires de gros calibres comme Toulouse, le Racing, Bordeaux, ou tout récemment le RCT. Une statistique dingue, qui dénote de l'importance de ces deux joueurs dans le système catalan. Il suffit d'ailleurs de revoir la rencontre du week-end dernier face à Toulon. Là où Tedder a inscrit 14 des 19 points de son équipe, Ecochard, lui, a orchestré parfaitement le paquet d'avant, permettant de mettre souvent à la faute les hommes d'Azéma et de Mignoni. Une charnière qui agit comme une véritable formule magique, tant les résultats de Perpignan semblent en dépendre. Pour preuve, la dernière fois que le club catalan s'est imposé en Top 14 sans les deux hommes titulaires, c'était le 27 novembre 2021, face à l'ASM (Tedder portait le numéro 10, mais Ecochard était absent de la feuille de match). Néanmoins, nuançons quelque peu cette statistique : l'USAP n'est pas imbattable avec cette charnière. En effet, le club a également connu des défaites avec les deux hommes en 2022 (5 exactement). Malgré cela, il faut souligner comme il se doit l'importance du Français et du Sud-Africain à Perpignan. À voir désormais si cette statistique se confirme dans les prochaines semaines. Pour rappel, les coéquipiers d'Acebes reçoivent ce week-end Castres, avant de se déplacer au Stade Français dans 15 jours.

