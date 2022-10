RUGBY. TOP 14. L’USAP va-t-elle encore perdre un joueur précieux ?

Alors qu’il est l’une des pièces maîtresses de l’USAP en Top 14. Tristan Tedder serait surveillé par des écuries de l’élite. Nouveau coup dur pour Perpignan ?

C’est une logique à laquelle les clubs ne peuvent échapper. Bien souvent, les équipes de bas de tableau voient leurs meilleurs joueurs quitter le navire, au grand dam des supporters, pour en rejoindre un plus solide et ambitieux. Les supporters catalans peuvent en témoigner avec Melvyn Jaminet et Bautista Delguy qui ont mis les voiles pour rejoindre Toulouse et Clermont. Des départs inévitables dans un monde professionnel où la concurrence est rude. Selon les informations du Midi Olympique, c’est Tristan Tedder qui pourrait être le prochain à quitter Perpignan. En effet, plusieurs écuries s'intéresseraient au natif de Durban. Il faut dire que le demi d’ouverture a tout de la bonne affaire. Encore jeune (26 ans), Tristan Tedder a l’avantage, non négligeable, d’être JIFF et sa polyvalence lui permet de couvrir le poste d’ouvreur et d’arrière. En fin de contrat en 2023 avec Perpignan, Tristan Tedder avance vers un choix décisif pour le reste de sa carrière.

Des progrès et une saison pour confirmer

Arrivé sur la pointe des pieds au début de la saison dernière, Tristan Tedder fut l’un des hommes clef du maintien des Catalans en Top 14. En 24 matchs, il a inscrit 5 essais, dont une réalisation cruciale à Biarritz, et s’est installé comme la plaque tournante des offensives sang et or. Cette saison, il sera à nouveau l’un des révélateurs du jeu usapiste. Précieux en attaque, et fiable face aux perches (5/7 face au RCT lors de la dernière journée), le joueur passé par Toulouse propose un panel de qualités qui peut forcément séduire de nombreux clubs à la recherche d’un ouvreur. Si bien souvent, Tedder est loué pour son côté offensif, il peut aussi se montrer très bon en défense et surtout dans la gestion. Ce fut notamment le cas lors de la victoire de l’USAP face à Toulon (19 - 13). Sous le déluge, l’ouvreur a parfaitement géré les temps forts et les temps faibles de son équipe pour la mener à la victoire. Vous l’aurez compris, Tristan Tedder s’impose comme un homme fort de l’USAP et il lui reste encore de nombreux matchs pour montrer l’étendue de son talent. Forcément, le staff catalan va tout tenter pour faire prolonger un joueur que Patrick Arlettaz et ses hommes ont fait éclore, reste à voir quelle décision prendra le joueur. En attendant, Tristan Tedder devrait être titulaire sur la pelouse d’Aimé Giral samedi (17 h) pour la réception de Castres.

