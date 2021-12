World Rugby. Damian Penaud et Émilie Boulard récompensés : La France bien représentée

Est-ce un bon présage pour Antoine Dupont, nominé dans la liste du meilleur joueur de l'année 2021 ? Toujours est-il que World Rugby a dévoilé les vainqueurs du plus bel essai. Chez les hommes comme chez les femmes, ce sont les Français qui raflent la mise et remportent ce titre honorifique. Damian Penaud a été récompensé de sa réalisation face à l'Écosse survenue le 6 mars dernier au Stade de France. Pour rappel, la France s'était inclinée dans les derniers instants sur un essai de Duhan Van der Merwe. L'essai de Pierre-Louis Barassi en Australie était également dans la liste des nominés.

Skill, daring, vision Damian Penaud's brilliant score for @FranceRugby against Scotland wins the vote for the 2021 @IntRugbyPlayers ' Men's Try of the Year #WorldRugbyAwards 🎥: @SixNationsRugby pic.twitter.com/cQHRJEPhFc

Chez les féminines, c'est donc la jeune arrière de 22 ans Émilie Boulard, qui s'est vue attribuer cette récompense. C'était à l'occasion de la rencontre face aux Galloises, aisément remportée par les Françaises (53-0).

A team try to savour



You voted Emilie Boulard's outstanding score for @FranceRugby against Wales as the 2021 @IntRugbyPlayers' Women's Try of the Year #WorldRugbyAwards



🎥: @Womens6Nations pic.twitter.com/XrMdYaBVRJ