RESUME VIDEO. PRO D2. Déchainé, Grenoble surclasse Dax sur un score époustouflant en barrages

Grenoble a écrasé Dax 58-10 en barrages de Pro D2. Une démonstration de force des Isérois qui confirment leur domination, laissant les Dacquois sans réponse.

Ce jeudi soir, Grenoble et Dax donnaient le coup d'envoi des phases finales de Pro D2. Dans un stade des Alpes (presque) totalement acquis à la cause des locaux, on n'a vu qu'une équipe sur le pré. Les Dacquois, au sortir d'une saison historique qui les a vus terminer dans le Top 6, une première pour un promu, n'ont jamais réussi à inquiéter le FCG.

Grenoble dans son jardin

Il faut dire que les Isérois ont maitrisé leur rugby comme ils le font depuis de nombreuses semaines maintenant. Si on exclut ce revers à Aix-en-Provence qui comptait presque pour du beurre lors de la 30e journée. Ils restaient sur huit succès de rang avant ce match couperet.

La meilleure attaque de Pro D2 n'a pas fait dans la dentelle face aux Landais. Sous la houlette d'un excellent Sam Davies, le FCG a récité son rugby. Grâce à de très nombreux ballons rapides dans les rucks, ils ont agressé la défense adverse. Laquelle n'a pas été en mesure de suivre le rythme.

Les courses tranchantes des Grenoblois, à l'image de celle de Steeve Blanc-Mappaz dès la 11e minute, ont permis aux locaux de faire la différence dès le premier acte. Trouiloud puis Farissier ont ainsi porté le score à 27 à 3 à la demi-heure. Malgré tout, le FCG est resté concentré.

Il y a quelques mois, les Isérois avaient aussi une belle avance aux citrons. Mais c'est finalement Dax qui l'avait emporté. Cette fois-ci, la réalisation de Naseara à la 33e n'a pas sonné la révolte des visiteurs. Cros a enfoncé le clou à la 36e afin d'annihiler les derniers espoirs de victoire de Dax.

Dax dépassé

Quand bien même l'essai refusé dès la reprise aux Dacquois eut été accordé, les Grenoblois évoluaient ce jeudi soir à un autre niveau. Pour le plus grand bonheur de leurs supporters qui ont vu Fusier (62e) puis Couilloud (69e) et enfin Clément (73e) alourdir la marque jusqu'à frôler avec les 60 points. Score final, 58 à 10.

Sans doute trop pour une équipe de Dax qui aura, elle aussi, fait vibrer ses fans pendant cet exercice 2023/2024. Mais ce barrage à la maison, Grenoble ne voulait absolument pas le perdre. Non seulement par qu'il pourrait bien être le dernier match de beaucoup d'éléments devant leur public.

Mais aussi parce que l'on sent que cette équipe avait à coeur de montrer qu'elle mérite sa place dans le monde professionnel. Elle qui a dû surmonter plusieurs retraits de points pour devenir un prétendant à la montée. Et si d'aventure le chemin s'arrête la semaine prochaine face au leader aixois en demie, les Grenoblois n'auront pas à rougir de leur parcours.