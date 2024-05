VIDEO. Davies le Magnifique va-t-il guider le FC Grenoble vers le Top 14 ?

Meilleur joueur du monde chez les jeunes, Sam Davies marche sur l'eau en ProD2. Va-t-il guider le FC Grenoble vers le Top 14 ?

Lui ? C'est un peu comme si George Ford ou Handré Pollard conduisaient le jeu du FCG en ProD2. Quel est le rapport entre ces deux ouvreurs au palmarès long comme le bras - et au nombre de sélections incalculable - et le (modeste) gallois Sam Davies ?



C'est que l'ouvreur de Grenoble fut autrefois élu meilleur joueur du monde chez les jeunes, sur une génération qui comptait par exemple des garçons comme Cheslin Kolbe ou Teddy Thomas, excusez du peu. Chose que vous ignoriez probablement encore au moment de son arrivée en début de saison, à moins que vous ne suiviez le rugby de la Principauté avec minutie ou ne soyez incollable sur les différentes aventures mondiales des U20.

VIDEO. Ospreys : Sam Davies se voit injustement refuser un magnifique essaiEt même si sa carrière fut, ensuite, honnête (8 sélections avec le Pays de Galles) à défaut d'être transcendante, on comprend aujourd'hui beaucoup mieux pourquoi il avait pu obtenir une telle distinction sans braquer le jury, dans sa jeunesse...

216 points en 23 matchs et 85% de réussite



"Sam est arrivé dans les 15 derniers jours de la pré-saison, au pas de course compte tenu de tout ce qui se passait au sein du club, expliquait cette semaine le président Patrick Goffi au Midi Olympique. Il est le parfait symbole de notre bon recrutement, qui nous permet d’être à nouveau présent en demi-finale cette saison."

PRO D2. Grenoble en folie : Record historique et danger potentiel à venir ?Il faut dire qu'en plus d'être déjà très bon tout au long de la saison (202 points en 22 matchs, 3ème meilleur réalisateur), le dit Davies fut tout simplement divin en barrage face à Dax. Lui qui joua durant une heure complètement à sa main, avant sa sortie sous les applaudissements du stade des Alpes. On parle ici d'une précision chirurgicale face au but (6 sur 7), mais aussi et surtout d'une variété remarquable dans l'animation et d'une finesse technique qui creva l'écran toute la soirée, avec une impression de facilité déconcertante.



Avec, en point d'orgue, 3 passes décisives dont une en chistéra de 15 mètres, et un 50/22 trouvé, en banana-kick s'il vous plaît... Pour un statut d'homme du match au bout de cette victoire 58 à 10, finalement récompensé en ce début de semaine par un Oscar Midi Olympique.

Je préfère me dire que sans mes partenaires je ne serais pas grand-chose, et que c’est tous ensemble qu’on peut ambitionner d’être champion et de rejoindre le Top 14. - Davies pour Rugbyrama

Même si l'enfant de Swansea, qui a côtoyé les plus grands, sait très bien que sa capacité à s'affirmer comme un top joueur se vérifiera surtout lors d'une rencontre au couteau. Probablement dès ce jeudi soir, à Aix-en-Provence, en demi-finale de ProD2. Et face à l'ouvreur le plus expérimenté de la planète, Jimmy Gopperth...