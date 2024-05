PRO D2. Grenoble en folie : Record historique et danger potentiel à venir ?

Ce jeudi soir sur la pelouse du stade des Alpes, Grenoble a brillé de mille feux et s'est largement imposé face à Dax. La bande à Escande a envoyé un messager fort aux autres candidats à la montée.

Un record explosé

Ce jeudi avant la rencontre, nous vous avions fait un résumé des nombreux records en barrage de Pro D2, susceptible d'être brisés dans cette édition 2024. Le premier de notre liste concernait l'écart au score entre deux équipes, et nous ne sommes pas trompés.

Le précédent record appartenait à Vannes, qui, en 2019, avait balayé Mont-de-Marsan sur le score de 50 à 10. Avec une longueur de 40 points, les Bretons avaient une avance confortable, et aucune équipe n'était parvenue à faire mieux.

Néanmoins, portés par une foule en délire et une envie insatiable de porter le ballon, les Grenoblois ont collé 58 à 10 à une valeureuse équipe de Dax. Record d'essais battu au passage, avec huit réalisations pour les hommes de Nicolas Nadau contre six pour les Vannetais de 2019.

Au cours de la rencontre, Grenoble a su être dominant de A à Z, sans lever le pied, et a remporté aisément les deux mi-temps. À la pause, les locaux tournaient à 32-10, puis 26-0 dans le second acte. D'ailleurs, record de points marqués en une seule mi-temps pour Grenoble, car Vannes avait infligé un 30-10 auparavant.

Attention, Grenoble arrive

Et si Grenoble rejoignait Bayonne, qui, en 2019, reste la seule équipe à avoir soulevé le Bouclier en faisant partie des barragistes ? Évidemment, la route est encore longue pour les coéquipiers de Trouilloud, mais loin d'être impossible.

Au tour suivant, ces derniers vont affronter Provence Rugby, dans l'antre de Maurice-David, et le défi s'annonce de taille. Cette saison, les deux équipes se sont neutralisées à domicile, mais Grenoble a déjà gagné à Aix.

Lors du premier affrontement cette saison, les vainqueurs du barrage ont gagné 45-10, mais se sont incliné 44-20 au retour. L'an passé, les Grenoblois étaient allés chercher un match nul, 23 partout, à Aix, et en 2019 ils avaient réussi à gagner 13-26.

Néanmoins, Provence n'a jamais perdu cette saison à domicile, et a uniquement concédé un match nul face à Aurillac. Cependant, en phase finale, tous les compteurs sont remis à zéro, et ce duel sera des plus intéressants à observer.

