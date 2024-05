RUGBY. Ce joueur pourrait être l'arme secrète de Toulouse face au Leinster (et ce n'est pas Dupont)

À l'approche de la finale de la Champions Cup, Jack Willis se démarque comme un des éléments cruciaux. Le Stade Toulousain peut-il décrocher une 6e étoile grâce à lui ?

A l'orée de la finale de la Champions Cup entre le Stade Toulousain et le Leinster, chacun y va de son pronostic et de son analyse des forces en présence. Le nom d'Antoine Dupont ressort régulièrement lorsqu'il s'agit d'évoquer les joueurs qui auront un rôle clé à jouer dans ce choc. Et on ne peut éluder l'impact du demi de mêlée sur le jeu des rouge et noir.

Il nous tarde de voir si le capitaine des Bleus aura suffisamment de libertés face à la très solide défense irlandaise pour laisser libre cours à son talent. Bien qu'en définitive, c'est toute l'équipe coachée par Ugo Mola et son staff qui va passer l'un de ses plus gros tests des dernières années ce samedi en Angleterre.

Pour que Toulouse s'offre une sixième étoile, chaque joueur devra évoluer à son meilleur niveau. Et ça tombe bien pour le champion de France puisque Dupont n'est pas le seul à briller ces derniers temps. Chez les avants, Jack Willis a montré à plusieurs reprises depuis quelques semaines qu'il était un élément indispensable.

TOP14. ''À lui tout seul, il nous a explosé tous les rucks'' : Labit dithyrambique au sujet d'un ToulousainOn l'avait déjà vu au four et au moulin en quart contre Exeter. A l'époque, son entraîneur n'avait pas hésité à dire que le troisième ligne avait réalisé un match XXL. Puis c'est un technicien adverse qui a été impressionné par les performances de l'Anglais. Suite au match contre le leader parisien en Top 14, Laurent Labit avait parlé d'une prestation exceptionnelle.

"À lui seul, je pense qu’il a fait exploser tous nos rucks...", avait lancé l'ancien adjoint de Fabien Galthié. Pourra-t-il en faire autant samedi ? On imagine que les Irlandais bien fait leurs devoirs. Ils savent pertinemment que celui qui a porté le maillot des Wasps peut être un poison s'il est dans un grand jour.

Pour l'entraîneur de l'attaque du Stade Français Paul Gustard, peu de joueurs sont capables de réaliser ce qu'il fait. "Plus mince et plus en forme cette saison, s'inscrivant dans l'ADN toulousain", il a été brillant en attaque comme en défense. Mais c'est dans les rucks qu'il s'exprime le mieux. Via Planet Rugby, Gustard estime que le Leinster a de quoi s'inquiéter.

CHAMPIONS CUP. Avec ‘‘l’architecte Akhi’’ et ‘‘le rouleau-compresseur Willis’’, Toulouse a ébloui la presse britannique"Ils ont d'autres gratteurs comme les deux merveilleurs talonneurs Peato Mauvaka et Julien Marchand et bien sûr l'acharné François Cros, mais c'est l'Anglais qui est le joyau de la couronne en matière de braconnage". Sa technique fait qu'une fois qu'il a les mains sur le cuir, il est presque impossible de le bouger.

Willis ne devra pas lésiner sur les efforts pour ralentir les sorties de balles irlandaises. A l'instar de Toulouse, le Leinster repose son jeu sur des ballons rapides. Une fois que la machine est en marche, il est très difficile de la stopper. Surtout avec un Jamison Gibson-Park très joueur comme Dupont. On peut donc s'attendre à une lutte acharnée dans les rucks. Et si Jack Willis est une nouvelle fois couvert d'éloges à l'issue de la finale, c'est que Toulouse aura fait le boulot.