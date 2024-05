TOP14. ''À lui tout seul, il nous a explosé tous les rucks'' : Labit dithyrambique au sujet d'un Toulousain

A l’issue de la large victoire toulousain face à Paris (49 à 18), l’entraîneur du Stade Français Laurent Labit n’a pas manqué de congratuler un 3ème ligne toulousain.

C’est qu’on aurait l’impression d’être redondant. Quant à souligner, chaque week-end ou presque, que Jack Willis est un joueur exceptionnel.

Si les performances du 3ème ligne anglais ne nous surprennent en rien tant il avait l’habitude de les répéter en Angleterre déjà (meilleur joueur du Premiership 2020), il est vrai que le natif de Reading marche sur l’eau en ce moment.

Déterminant dans la campagne européenne du Stade Toulousain notamment, le flanker de 27 ans a une nouvelle fois écœuré ses adversaires, ce dimanche soir, face au Stade Français . Au four et au moulin, il a surtout réalisé une performance remarquable dans le jeu au sol, ralentissant ou punissant l’attaque parisienne en permanence.

"Nous avons été gênés dans les rucks, les nôtres, reconnaissait le manager du Stade Français Laurent Labit pour Rugbyrama, en conférence de presse. Jack Willis a fait un match exceptionnel, comme il le fait depuis qu’il est arrivé à Toulouse d’ailleurs. À lui seul, je pense qu’il a fait exploser tous nos rucks..."

Un hommage de l’ancien entraîneur de l’attaque des Bleus, qui sait de quoi il parle, en termes de rapidité (ou non) de rucks… Et qui permet de donner un peu plus de relief aux prestations de l’Anglais du Stade Toulousain, si fort dans le travail de sape.

Ce qu’un autre soldat de l’ombre des Rouge et Noir, corroborait pour Canal Plus après la rencontre : "C’est un sacré numéro ce Jack ! Il adore le jeu au sol, et c’est très bien pour l’équipe", disait ainsi François Cros

Sagement installé aux côtés de Thierrry Dusautoir et Sébastien Chabal qui, en connaissance de cause, on également dû apprécier…