VIDÉO. TOP14. Trop fort, le Stade Toulousain déroule et en passe 50 au leader parisien sans forcer

Toulouse a frappé fort ce dimanche soir en écrasant le Stade Français 49 à 18. Le résumé vidéo vaut le détour.

C’est peu dire qu’on attendait beaucoup de ce match. Un clasico en prime time sur Canal pour clôturer une 23ème journée de Top 14 complètement folle, et un choc entre le leader du championnat et son dauphin : que demande le peuple ?

TOP 14. 85 essais marqués, 36 encaissés : Toulouse vs Paris, doit-on s’attendre au Clasico du feu contre la glace ?Alors, ce match a-t-il répondu à ses attentes et permis de terminer ce long week-end comme il se devait ? La réponse est OUI, même si en milieu de seconde période, une baisse de rythme et de précision fera dire à Ugo Mola : "il ne se passe rien. On va se touche en mêlée, de mêlée et touche."





Reste qu’à l’issue de 80 minutes parfois disparates il est vrai, le tableau d’affichage exposait 67 points de marqués quand la note du match des abonnés de la chaîne cryptée révélait un beau 15,07 sur 20. Et cela notamment grâce aux essais parfois magnifiques, parfois complètement fous, que l’on vit dans cette soirée de gala, à Ernest-Wallon.



Ainsi, Matthis Lebel avait allumé la première mèche sur un service sublime de Mallia au pied. Ange Capuozzo, de retour avec Toulouse après presque 3 mois d’absence était en cannes et faisait parler son envie de ballon et sa qualité technique pour envoyer Graou à l’essai, suite à une superbe chistera après-contact.



Le reste ? Une équipe parisienne opportuniste et capable parfois d’imposer des séquences assez longues (à défaut d’être transcendantes), qui était encore dans le coup à la pause (17 à 10).

VIDÉO. Jalibert chambre Alldritt et La Rochelle sombre à Bordeaux, sale soirée pour les Maritimes en Top 14Mais la deuxième période fut trop compliquée pour les hommes de la capitale. Toulouse savait appuyer sur l’accélérateur lorsqu’il le fallait et Ahki puis Ramos - à la suite d’un contre de 90 mètres plein de réussite - venaient alourdir le score.

RUGBY. ''C'est le mec le plus agaçant que j'ai pu croiser sur un terrain'' : Ce Toulousain qui est détesté à l'étrangerEt si l’on espérait pour l’enjeu que la réponse rapide de Lester Etien vienne laisser un semblant de suspens dans cette fin de match, le doublé tout en puissance de Meafou mis tout le monde d’accord. Ce soir, le Stade Toulousain était (encore) beaucoup trop fort et in fine, c’est le Stade Français qui repartait les valises pleines de sa venue en Haute-Garonne. Score final 49 à 18. Non, les Clasico si disputés des années 2000 ne sont pas encore de retour…