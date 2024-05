TOP 14. 85 essais marqués, 36 encaissés : Toulouse vs Paris, doit-on s’attendre au Clasico du feu contre la glace ?

Dimanche, le choc entre le Stade Toulousain et le Stade Français sera l’occasion de voir s’affronter la meilleure attaque et la meilleure défense du Top 14. Une opposition de style pour un Clasico au sommet ?

Qu’on se le dise, cela n’aura rien du succulent Toulouse vs Harlequins du week-end dernier. Vous savez, cette demi-finale de Champions Cup qui flirta parfois avec l’irrationnel, jusqu’à nous donner une orgie de jeu et d’intensité durant 80 minutes durant, ou presque.

Verdict ? 64 points, des essais magnifiques mais aussi la notion du combat, de la stratégie et de la variété. Impossible de retrouver cela lors du Clasico, alors ? Après tout, le Top 14 nous a habitué, cette saison, à bien des matchs spectaculaires…

Opposition de styles

Reste que le Stade Français, tout leader du Top 14 qu’il est, n’a rien - mais alors rien - avoir avec la bande à Marcus Smith (ni à celle de Romain Ntamack, d’ailleurs), qui vit pour faire lever les foules. Le club de la capitale est, lui, clinique au possible, peu folichon mais s’arc-boute autour d’un véritable rideau de fer qu’à bâti de ses mains l’anglais Paul Gustard.

Leader du Top 14, Paris a-t-il une chance de voir débarquer le diamant All Black Damian McKenzie ?Cette saison, Paris est ainsi l’équipe qui encaisse le moins d’essais (36, à égalité avec La Rochelle) et que beaucoup appellent "la meilleur défense du championnat". De quoi faire dire à Matthis Lebel ceci, pour Rugbyrama : "Il est certain que les Parisiens vont nous proposer autre chose que les Quins, mais nous avons la chance de mieux les connaître. Ils vont mettre énormément d’intensité et il faudra répondre. La défense du Stade français est la meilleure du championnat. Le but sera de trouver les solutions pour la faire craquer même si ça a a l’air assez compliqué (rires)."

Vos matchs de rugby Toulouse/Paris et Perpignan/Clermont à quelle heure et sur quelle chaîne ?Une rencontre entre feu et glace, donc, dimanche soir en prime Time sur Canal Plus ? Il est évident qu’une opposition entre la meilleure attaque du championnat et la pire au nombre d’essais marqués, entre la plus offensive et la plus hermétique, peut rendre la dissonance évidente. Même s’il se pourrait bien aussi qu’on ne retrouve pas toujours - pendant une bonne partie du match du moins - le Stade Toulousain ultra-joueur qu'on connaît, dimanche soir.

C’est en effet là que la stratégie commence : "C’est ce qui nous avait fait défaut au match aller, poursuit Lebel. Il faut aussi faire un peu plus travailler nos cerveaux pour être bon stratégiquement. On adore relancer mais au très haut niveau, l’occupation est aussi importante et il ne faudra pas l’oublier dimanche soir." Avant de lâcher les chevaux ? A ce titre, on n’oubliera pas non plus que face à Exeter il y a 1 mois, les Toulousains avaient dû livrer une véritable guerre durant une mi-temps, avant de faire littéralement exploser les Chiefs en seconde (45 points marqués).

On en est pas encore là mais voilà à quoi s’attendre, d’un choc entre le 1er et le 2ème du Top 14. Voila à quoi s’attendre d’un Clasico qui n’avait peut-être jamais aussi bien porté son nom que depuis plus de 15 ans…