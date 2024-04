Leader du Top 14, Paris a-t-il une chance de voir débarquer le diamant All Black Damian McKenzie ?

En quête d’un ouvreur de gros calibre pour la saison prochaine, ce n’est un secret pour personne que le Stade Français aimerait McKenzie. Mais y’a-t-il une chance de voir débarquer en Top 14 All Black ?

On dit souvent de lui qu’il est le meilleur relanceur de la planète. L’un des plus beaux esthètes de ce jeu, malin, félin, talentueux et au pied droit précis, comme pour compenser un physique encore juvénile (1m77 pour 80kg) qui, qu’on se le dise, n’évoluera pas.

Lui ? A travers cette description non exhaustive des qualités du garçon, vous aurez probablement reconnu le divin Damian McKenzie . À 29 piges (oui, déjà !), le "smiling assassin" a beau compter 48 capes chez les Blacks (dont 20 essais ) et posséder un talent reconnu de tous, il n’a jamais été que la doublure de Beauden Barrett et Richie Mo’unga, que ce soit à l’arrière ou à l’ouverture.

Un argument sur lequel le Stade Français a certainement dû appuyer au moment de prendre contact avec l’enfant d’Invercargill en fin d’année dernière, déjà. Et ?

Depuis, les négociations n’ont, de ce que l’on en sait, pas particulièrement avancé, mais entre une place de leader confortée par Paris et le forcing fait par de nombreux supporters roses sur les réseaux sociaux (paraît-il qu’il faut vivre avec son temps…), on se demandait si le club de la capitale n’allait pas devenir plus attractif et, de fait, tenter un coup de poker dans ce dossier ?

Vu de loin, l’opportunité de venir rejoindre son pote de longue date Brad Weber pour former la paire à quelque encablures de la Tour Eiffel peut avoir de la gueule. Mais à ce titre, on rappellera aussi deux choses aux supporters parisiens les plus utopiques : d’abord que Mister McKenzie est sous contrat avec la NZRU jusqu’à la fin d’année 2025.

Ensuite qu’avec les départs pour le Japon des trentenaires Richie Mo’unga (30 ans) et Beauden Barrett (33 le mois prochain), le poste d’ouvreur qu’il convoite tant enfin semble promis à DMac au moins pour les 2 prochaines saisons. D’autant que le génie des Chiefs semble avoir maturé et n’avoir jamais joué un aussi bon rugby à ce poste qu’en ce moment.

Et qu’on doute que le si avisé Scott Robertson ne passe à côté de l’opportunité. Mais puisque l’espoir fait vivre…