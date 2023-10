COUPE DU MONDE. All BLACKS. Le génie Mckenzie va-t-il envoyer Barrett en tribunes pour les phases finales ?

La voilà, la véritable sensation de cette Coupe du monde 2023 ! Souvent cantonné au rôle de doublure ou d'impact player, Damian McKenzie pourrait s'imposer dans le XV d'Ian Foster.

Chasseur de records

Cette édition 2023 de la Coupe du monde, Damian McKenzie est en train de la marquer de son empreinte, au fer rouge ! Le petit génie du rugby néo-zélandais impressionne et se rapproche à chaque sortie, de plus en plus, d'une place de titulaire !

Meilleur marqueur, meilleur réalisateur, plus grand nombre de coups de pied réussis, record de points dans un match, et tout ça sans avoir joué le premier match face aux Bleus ! En l'espace de trois matchs, le "Smiling Assassin" s'est élevé au rang de star !

Lors de ces trois derniers matchs, ce dernier a planté pas moins de cinq essais, soit un de plus que Damian Penaud, en autant de rencontres. Il a aussi pris la responsabilité du jeu au pied, et a réussi 14 conversions, une de plus que Thomas Ramos. Au total, le trois quarts polyvalent culmine à 53 points depuis le début de la compétition, soit huit de plus que Donaldson et Sexton !

Néanmoins, McKenzie brisera-t-il le record de Jonah Lomu avec ses huit essais ? Ou encore celui de Grant Fox qui avait inscrit 126 points en 1987 ? Une chose est sûre, à ce niveau de la compétition, tout reste encore jouable pour l'homme au mulet.

Une place de titulaire à la clé ?

Inutile de vous dire que les dernières performances de McKenzie ont résonné hors des frontières françaises, et notamment pays du long nuage blanc. En Nouvelle-Zélande, bons nombres de supporters viennent à penser que le véritable titulaire à l'arrière, serait Damian McKenzie.

Néanmoins, on ne met pas sur le banc de touche le double meilleur joueur du monde, en la personne de Beauden Barrett. Ian Foster, le sélectionneur des Blacks depuis 2019, a loué les qualités de son joueur en conférence de presse : "McKenzie a encore fait un super match après celui de la semaine dernière. Damian brille dans ces matchs où le ballon vit beaucoup. Il est très important pour nous."

Le principal intéressé s'est aussi exprimé en zone mixte sur le fait qu'il soit légitime de taper à la porte des titulaires : "Il faut tout faire pour se montrer. La concurrence est saine à l’entraînement, on se tire vers le haut. Peu importe mon rôle, que je sois dans les 23 ou non, je prends les semaines comme elles viennent. On se prépare du mieux possible. J’ai la sensation qu’on est bien sur les dernières semaines. On verra la suite."

Damian McKenzie DOIT être le 10 titulaire pour les quarts — Arnaud 🇧🇧 (@ArnaudBoulery) October 5, 2023

Cependant, Ian Foster prendrait-il le risque de se priver de Beauden Barrett pour des matchs éliminatoires ? Le profil de McKenzie est très utile lorsque la Nouvelle-Zélande est dans l'avancée, et qu'elle tient le ballon. L'aspect plus stratégique de Barrett offre plus de solutions à Foster. Néanmoins, il serait aussi intéressant de se demander si Richie Mo'unga est vraiment indéboulonnable ? McKenzie est adroit face aux perches, a déjà joué à l'ouverture face à la Namibie, où il avait marqué 26 points.

Damian McKenzie titulaire à l’arrière pour le reste de la compétition 🙏#NZLvURU — Augustin Anuset (@AAnuset) October 5, 2023

Une chose est sûre, si McKenzie n'apparaît pas sur la feuille de match, en quart de finale, probablement face à l'Irlande, ce choix sera fortement critiqué. Au vu des dernières sorties du Smiling Assassin, le rôle de remplaçant ne serait pas cher payé !

