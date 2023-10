XV DE FRANCE. ‘’On a une ambiance de club’’, Cyril Baille en pleine confiance pour son retour face à l’Italie

Cyril Baille fait son retour de blessure avec le XV de France en tant que titulaire face à l’Italie ce vendredi.

Un groupe soudé

Depuis sa première sélection face aux Samoa en 2016, Cyril Baille est devenu une pièce incontournable du système de Fabien Galthié.

Le première ligne formé à Lannemezan s’est confié au micro de RMC sur le groupe du XV de France et son parcours depuis ses débuts en Bleus.

Pour lui, une des qualités majeures de cette équipe est la proximité et la cohésion entre les joueurs :

‘’On a beaucoup plus de stabilité depuis quatre ans, on a quand même gardé quasiment les mêmes joueurs, avec une génération aussi qui se rapproche en âge, donc ça c'est important. On se connaît depuis très longtemps pour la plupart et y a surtout cette cohésion qui fait je pense la différence dans les matchs difficiles.’’

‘’On arrive à être vraiment tous en osmose. On se met tout le temps des ‘'pièces’', voilà, ça rigole bien mais par contre, quand il faut bosser, on bosse. Voilà, on a vraiment de l'amitié entre nous. Je pense que ça fait la différence sur le terrain.’’

Une caractéristique qu’il attribue en grande partie au travail du sélectionneur et de ses adjoints.

‘’Ce que le staff est arrivé à faire, c'est incroyable parce que je pense qu’ils ont su aussi mettre les caractères qui vont bien ensemble. Et oui, pour moi, quand je viens ici, c'est comme un deuxième club. Bien sûr, c'est la sélection, c'est l’équipe de France, mais par contre on a une ambiance de club. Et ça, c'est très difficile à trouver et très difficile aussi à garder. Mais je pense que ça se fait naturellement, parce qu’on s'aime entre nous.’’

Dans la force de l’âge

Pour sa deuxième Coupe du Monde, Cyril Baille estime avoir évolué sur son approche des matchs et de sa mentalité. Notamment sur sa vision des événements, avec une approche plus positive.

A 30 ans, le joueur du Stade Toulousain est désormais considéré comme un des cadres de ce groupe France. Son expérience et son palmarès (3 titres de Champions de France, 1 Coupe d'Europe, 1 Grand Chelem) seront essentiels pour aider les Bleus dans leur quête du sacre mondial.

Des changements qui ne lui ont quand même pas totalement changé ses petites habitudes :

‘’ Bon je râle un peu encore de temps en temps quand il faut derrière les ‘'prépas'’ notamment, parce que sinon ça ne serait pas moi. C'est ma nature de râler un petit peu mais, par contre, j'essaie de rester positif et d'avoir beaucoup de bienveillance envers les plus jeunes, dans mon rôle de pilier.’’