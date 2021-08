VIDÉO. Qui a dit qu'il fallait faire des squats pour buter des 55 mètres ? Sûrement pas Damian McKenzie !

Damian McKenzie a encore prouvé qu'il pouvait assumer son rôle de buteur longue distance avec une pénalité des 55 mètres face à l'Australie.

Les Blacks continuent de rouler sur le monde du rugby, et ce, sans grande difficulté. Lors de la deuxième rencontre de la Bledisloe Cup face à l'Australie, les coéquipiers d'Aaron Smith ont déroulé malgré un début de match à la faveur des Wallabies. Derrière, c'est Brodie Retallick qui sonne le glas en inscrivant un essai après une relance de jeu depuis les 35 mètres. Le seconde ligne est au soutien comme souvent et aplatit sous les poteaux.

VIDÉO. Avec cet essai, Brodie Retallick prouve encore une fois qu'il est le meilleur soutien du monde

Mais les Blacks ne font pas que relancer depuis leur en-but, ils savent aussi être pragmatique et inscrire tous les points quand ils se présentent. Pour cela, ils ont une arme létale aujourd'hui : Damian McKenzie. Avec son sourire désormais culte avant de boter, l'arrière a encore une fois prouvé qu'il ne faut pas soulever 150 kilos aux squats pour avoir la distance. Deux petits pas d'élan et le ballon part parfaitement bien pour passer entre les perches. L'attente est haletante et on voit le ballon passer juste au-dessus de la barre transversale. A ce moment du match, les Blacks passent à plus 16 points (31 à 15). Les Blacks lancent donc un nouveau message : ne faîtes pas de fautes en dessous de 55 mètres.