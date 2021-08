VIDÉO. Avec cet essai, Brodie Retallick prouve encore une fois qu'il est le meilleur soutien du monde

Quand les Blacks accélèrent, leur seconde ligne n'est jamais en retard. L'essai de Retallick le prouve encore une fois.

Les Blacks jouent ce samedi face aux Australiens pour la revanche de la Bledisloe Cup. La victoire 33 à 25 aurait pû tourner à l'avantage des Australiens, mais l'accumulation de fautes a empêché les coéquipiers de Michael Hooper de faire tomber les ennemis de toujours. En face, Richie Mo'Unga prouvait encore que le numéro 10 devait rester sur son dos.

Pour la deuxième rencontre, l'Australie démarre encore une fois parfaitement la partie, mais ce n'est jamais plié d'avance face aux hommes en noir. Nous sommes à la 22e minute quand Aaron Smith décide d'écarter sur son 10. Tout le monde aurait pu penser que la règle 50/22 pousserait les joueurs à se dégager vu la possession dans leur moitié de terrain. Mais elle prouve son utilité en obligeant les Australiens à décrocher l'ailier grand côté. De là, deux passes laser qui pousse Ioane à se décaler dans un intervalle et prendre de vitesse le premier rideau. Derrière, c'est encore une démonstration de soutiens offensifs de la part des Blacks. Et dans ce petit jeu, un joueur excelle plus qu'Antoine Dupont. Il s'agit de Brodie Retallick, seconde ligne aux courses toujours parfaites. Après une petite passe de McKenzie, il s'en va marquer son essai en allongeant les grands compas.