VIDÉO. Maurice-David en feu, Provence Rugby en mission : le résumé du premier barrage de Pro D2

Invaincu à domicile, Provence Rugby a passé six essais à Angoulême dans un barrage maîtrisé de bout en bout. Une soirée historique pour les Noirs, qui affronteront Grenoble en demi-finale.

La marche était trop haute pour Soyaux-Angoulême. Pour leur première apparition en phase finale de Pro D2, les Charentais sont tombés sur une équipe d’Aix-en-Provence trop forte pour eux. Une semaine après avoir récupéré l’avantage du terrain grâce à un improbable concours de circonstances, Provence Rugby n’a pas tremblé à Maurice-David. Au contraire. Solides et conquérants, les hommes de Mauricio Reggiardo ont surclassé le SAXV (49-22) et validé avec la manière leur billet pour les demi-finales.

Un départ canon… de Soyaux

Il n’aura fallu que deux minutes à Angoulême pour surprendre tout le monde. Sur une récupération haute, les visiteurs lançaient Farissier sur son aile. Premier ballon, premier essai. De quoi faire douter le stade Maurice-David ? Pas le moins du monde. Car derrière, les Provençaux ont parfaitement réagi. Finau remettait son équipe dans le sens de la marche dès la 7e minute après une action collective parfaitement maîtrisée.

Domination sans partage

Le rouleau compresseur aixois s’est ensuite mis en route. En mêlée, en touche, dans le jeu au pied d’occupation, Provence a mis la main sur ce match. Bouhedjeur, Piazzoli puis Soulan ont chacun trouvé la faille, concrétisant la supériorité des Noirs. En 25 minutes, les Provençaux passaient quatre essais, s’assurant un break solide avant la pause (31-12).

Le SAXV a bien tenté de s’accrocher, mais l’écart était trop important. Même avec quelques éclairs, à l’image de l’essai de Texier à l’heure de jeu ou de la tentative de Lafon en fin de match, Angoulême n’a jamais semblé en mesure de faire basculer la rencontre.

Lapègue et Cellio pour sceller la fête

Après la pause, Provence a continué de dérouler, avec une gestion des temps forts et des rotations maîtrisées par le staff. Adrien Lapègue, toujours aussi tranchant, interceptait une passe hasardeuse pour filer entre les perches et inscrire son 20e essai de la saison. Un peu plus tard, Paul Cellio, 18 ans à peine, y allait lui aussi de sa réalisation. Le tout sous les ovations d’un stade Maurice-David en fusion.

Le rêve continue, cap sur Grenoble

Cette victoire n’est pas anodine. C’est la première victoire de Provence Rugby en phase finale de Pro D2. Elle récompense un groupe en pleine progression, emmené par un Gopperth impérial au pied et un staff qui n’a jamais cessé d’y croire.

Un air de déjà-vu 👀

Le @FCGrugby recevra @ProvenceRugby pour un remake de la demi-finale de la saison dernière cette fois au Stade des Alpes 🍿 #PROD2 #DemiesPROD2 pic.twitter.com/I4J7bOJwOR — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 22, 2025

Jeudi prochain, il faudra un tout autre exploit face à Grenoble, premier de la saison régulière et bourreau d’Aix l’an dernier. À en juger par la prestation de ce soir, Provence Rugby semble prêt pour ce grand défi.