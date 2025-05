TRANSFERTS. 7 recrues, 7 profils différents : le mercato intelligent de Narbonne avec une mission bien précise

Narbonne ne monte pas, mais ne perd pas de temps : avec 7 recrues bien ciblées, le RCN prépare déjà 2025-2026 avec ambition. De la jeunesse, de l’expérience et du punch à tous les étages.

Pas de montée, mais pas de pause non plus. Battu en demi-finale par Carcassonne, le Racing Club Narbonnais prépare déjà l’avenir avec ambition. RUGBY. Nationale. Grosse claque pour Narbonne… et grand ménage dans le staff

Le club a officialisé l’arrivée de sept nouveaux joueurs pour la saison 2025-2026, dans la droite ligne du projet entamé l’an passé : bâtir un groupe solide, équilibré et tourné vers le haut niveau.

Expérience, jeunesse et profils complémentaires

Le recrutement touche toutes les lignes, avec un savant dosage entre expérience internationale et potentiel tricolore. Devant, l’ancien Palois et Shark Dan Jooste (27 ans) débarque au talon avec un vécu précieux. Il sera épaulé en première ligne par Mattéo Lalanne (24 ans), jeune pilier droit qui espère franchir un cap dans l’Aude après avoir porté les couleurs du Stade Montois.

Crédit image : Narbonne

En deuxième ligne, Louis Descoux (23 ans) apportera sa densité et sa mobilité, tandis que la troisième ligne voit arriver deux profils explosifs : Jules Veyrier (21 ans), joueur de Montpellier au punch remarqué, et Nael Souid (22 ans), très à l’aise dans le jeu aérien et sur les extérieurs.

Demi expérimentée, ailier fidjien prometteur

Côté charnière, le RCN fait un joli coup avec Cameron Wright (31 ans). Passé par la Pro D2 et les Sharks ou encore Montpellier, le demi de mêlée sud-africain est un véritable métronome, capable de gérer les temps faibles et d’accélérer quand il faut.

Enfin, les supporters narbonnais devraient rapidement s’enthousiasmer pour Illivi Masori Nasova (22 ans), ailier fidjien, rapide, imprévisible et diablement efficace en un contre un. Un profil venu du rugby à 7 qui sent bon les frissons en bord de touche.

Crédit image : Narbonne

Avec ces recrues, Narbonne confirme son ambition : rester fidèle à ses racines tout en se projetant vers le haut. La montée attendra encore, mais le projet, lui, avance à grands pas. Notez qu'ils ont tous signé jusqu'en 2027.