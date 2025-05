RUGBY. Nationale. Grosse claque pour Narbonne… et grand ménage dans le staff

Battu 40-22 par Carcassonne en demi-finale, le RC Narbonne a décidé de limoger l’ensemble de son staff. Une décision radicale après une fin de saison amère.

Il y a des défaites qui laissent des traces. Celle subie samedi dernier par Narbonne face à Carcassonne (22-40) en demi-finale de Nationale en fait clairement partie. L’échec a été vécu comme une immense désillusion… et les conséquences n’ont pas tardé à tomber.

Un revers cuisant… et des têtes qui tombent

Selon les informations de L’Indépendant et de Rugbyrama, la direction du Racing Club Narbonnais a tranché : Julien Seron, Brice Mach, Sébastien Logerot et Maxence Rivière ne seront plus aux commandes la saison prochaine. Un choix fort, à la hauteur de la frustration accumulée ces dernières semaines.

Seron et ses adjoints incarnait le projet de relance du club. Mais malgré un effectif compétitif et des ambitions clairement affichées de remontée, Narbonne s’est heurté à plus solide que lui dans cette phase finale. Et notamment à une équipe carcassonnaise plus tranchante, plus réaliste, plus affamée, diront certains.

Des ambitions, mais un plafond de verre

En coulisses, les voix s’élèvent sur la capacité réelle du groupe à atteindre l’objectif de Pro D2. Comme le rappelle La Dépêche, l’effectif narbonnais, malgré ses individualités, n’a jamais totalement convaincu sur la durée. Les motifs d’inquiétude étaient là.

La gifle reçue samedi a donc agi comme un électrochoc. Le club préfère repartir d’une page blanche plutôt que de prolonger un cycle devenu incertain. Reste maintenant à bâtir un nouveau projet, solide et ambitieux, dans un championnat de Nationale toujours plus dense.

Narbonne veut rebondir

Après avoir rêvé d'un retour en Pro D2, la frustration des supporters est palpable, et le chantier à venir s’annonce costaud. Mais dans ce genre de crise, c’est souvent là que renaît l’espoir. À condition de trouver la bonne formule.

Christian Labit pourrait une nouvelle fois revenir aux commandes. L'Indépendant indique en effet que l'ancien troisième ligne "serait reçu prochainement dans les bureaux du Parc des Sports et de l'Amitié." A moins qu'un autre technicien ne s'invite à la table des discussions.