RUGBY. Equipe de France. Joueur professionnel et éleveur bovin, l'incroyable vie de Jérôme Rey

Appelé pour la première fois en équipe de France pour préparer le Tournoi des 6 Nations à Aubagne, Jérôme Rey mène une double vie de rugby et fermier atypique.

Les absences pour cause de Covid dans le groupe France, permettent à de nouvelles têtes d'émerger et de rentrer dans l'équipe. C'est le cas du pilier du Lou Jérôme Rey, 26 ans. Ancien joueur de Grenoble et de Chambéry en Nationale (nouvel échelon entre la Fédérale 1 et la Pro D2), le Savoyard a été formé à Ugine, au poste de troisième ligne. Il a ensuite rejoint Montmélian, puis signé son premier contrat professionnel à 18 ans à Bourgoin. Un parcours tout à fait classique en somme. Mais l'histoire de l'actuel Lyonnais possède un atout. Il est également fermier à mi-temps. Éleveur d'un troupeau d'une centaine de bêtes à Saint-Vital. Une activité qui n'est pas de tout repos, mais que l'intéressé tient à continuer en même temps que ses activités rugby.

J'ai toujours voulu depuis le début travailler pour moi et transpirer pour moi. À mes 18 ans, j'ai pris les devants. J'ai eu mon BAC au mois de juin et trois mois après en novembre, j'étais installé.

Aidé par son père qui lui a donné un terrain vierge, Jérôme a fait le reste et réalisé l'exploitation agricole. Ses deux passions pour le rugby et l'élevage l'empêche de trancher, même s'il avoue que cela devient dur à gérer. Car pendant que ses coéquipiers observent un jour de récupération après un match, lui, monte dans sa ferme s'occuper de ses bêtes.

Lorsqu'il était à Chambéry, il travaillait même le matin avant les entrainements, pour revenir ensuite le soir et terminer. Des journées bien remplis, qui demandent de terribles sacrifices. "A la troisième mi-temps au rugby tout le monde reste. J'ai voulu faire comme tout les autres. Mais le lendemain matin quand à 6h30 il faut être debout à la ferme, je me dis que je ne suis pas comme les autres", avouait-il à France 3 dans l'émission "Rencontres à XV".

Espèce en voie de disparition

Jérôme Rey fait partie de ses derniers héritiers de joueurs qui concilient le travail et le rugby, notamment le travail de la terre. Le rugby reste un sport très paysan en France et le pilier du LOU sera cette semaine le représentant de cette branche au sein de l'équipe de France, au milieu de parcours beaucoup plus classiques et/ou universitaires. De là à ce qu'il se mette en mode "tracteur", ne lui en demandez pas trop non plus !

