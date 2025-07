VIDÉO. Avec ses appuis fous, le funambule Wainiqolo humilie la défense des Wallabies

Absolument phénoménal, Jiuta Wainiqolo a encore montré l’étendue de son talent avec la sélection des Fidji face aux Wallabies, ce dimanche 6 juillet.

Il est incontournable. Feu-follet insaisissable, Jiuta Wainiqolo n’en finit plus de surprendre. Ce dimanche 6 juillet, l’ancien joueur du RC Toulon s’est illustré lors de la courte défaite des siens face à l’Australie (21-18), à l’International Sports Centre de Newcastle. À la 55ᵉ minute de jeu, il a été décisif sur le second essai des siens.

In-credible try from Fiji against Australia.



À la relance depuis ses 22 mètres, l’ailier se chauffe avant d’accélérer. Il attaque la ligne de défense des locaux et la transperce. Dans sa folle chevauchée, le pensionnaire de Top 14 échappe à quatre plaquages. Enfin, il transmet au Palois Lekima Tagitagivalu, qui aplatit dans l’en-but adverse.

Avec cette action, Jiuta Wainiqolo a rendu fou la défense australienne, mais aussi les observateurs de la rencontre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux observateurs se sont émerveillés des qualités d’appuis et de vitesse du Fidjien. Ce genre d’action, le trois-quart de 26 ans a l’habitude de les réaliser en Top 14. Cependant, il devrait le faire au profit d’un autre club la saison prochaine.

Wainiqolo vers d’autres horizons

En effet, depuis 2021, l’ancien septiste est au service du RC Toulon. Avec l’écurie varoise, il a disputé 87 matchs et a inscrit 37 essais en quatre saisons. Polyvalent, il peut aussi bien dépanner sur l’aile droite qu’à la gauche du pré. Au fil des rencontres, le Fidjien est devenu l’un des chouchous de la rade, mais cette aventure est désormais terminée.

Pour cause, Jiuta Wainiqolo a fait ses adieux au RC Toulon à l’occasion de la demi-finale perdue contre l’Union Bordeaux-Bègles (39-24). Moins utilisé cette saison, le Fidjien n’a pas résisté aux avances du LOU Rugby, avec qui il s’est engagé pour les saisons à venir. Pourtant, son contrat dans le Var le liait jusqu’au mois de juin 2026, mais la dynamique de l’effectif toulonnais a bouleversé les plans en place.

Pour Var-Matin, le directeur du rugby du RCT Pierre Mignoni a expliqué les raisons de son départ : “Jiuta réalise une grosse fin de saison. Sur les six premiers mois, il a eu beaucoup plus de mal. Sauf que son avenir s’est un peu décidé à cette période. La première donnée, c’est le côté sportif. Il a également souffert de la concurrence au poste d’ailier, et de la problématique des JIFF. Ensuite, il s’est remis au travail. Il a été plus sérieux à côté.”

Ensuite, l’homme fort de Toulon a indiqué que Jiuta Wainiqolo avait eu “des propositions” et qu’il ne souhaitait pas retenir les joueurs souhaitant quitter le navire. En tout cas, pour l’instant, l’ailier fidjien est avec sa sélection nationale. Le 12 juillet prochain, les Flying Fijians affronteront l’Écosse à Suva, la capitale de l’archipel. De plus, la Pacific Nations Cup 2025 commencera en septembre et peut-être que le néo-Lyonnais sera de la partie.

