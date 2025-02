AMATEUR. 13/13 : dernier club invaincu, ce costaud des bords du lac est enfin tombé en Fédérale 2

Le BAAR s’est incliné ce dimanche d’un petit point (29 à 28) pour la première fois de la saison. Une défaite qui n’altère néanmoins en rien les prétentions du club haut-savoyard.

Si vous aimez le rugby amateur et suivez les Fédérales avec autant d’attention qu’un Crunch du samedi après-midi, vous deviez le savoir.

En Fédérale 2, aucune équipe en France ne survole sa poule comme ce fut le cas la saison dernière du côté de Montmélian, Nantua, Soustons ou Pont-Long. Aucune sauf peut-être Annecy, qui, comptablement, réalise une saison parfaite et demeurait le seul club encore invaincu de la 6ème division française jusqu’à ce dimanche…

Avec un 13/13 réalisé depuis le début de la saison, le relégué de Fédérale 1 a des ambitions claires. Mais puisque toutes les séries ont une fin, le BAAR est enfin tombé.

Un choc digne de la Fédérale 1

Dans le choc de cette poule 2 de Fédérale 2, on se demandait donc si l’US Vinay, solide 2ème de sa poule, pourrait (enfin) faire tomber le leader ? La réponse fut oui, mais au prix de sacrés efforts.

En effet, à la pause et grâce notamment à un triplé de leur ailier Louis Foucaud, les Hauts-Savoyards menaient 12 à 25 sur une pelouse réputée minée.

Mais devant leur public et sous un beau soleil, les Isérois ont trouvé les ressources pour renverser l’ogre de la poule. Jusqu’à revenir à un petit point (24 à 25), avant qu’une ultime pénalité ne leur soit offerte à la 78ème minute.

L’arrière et buteur Thibaud Glénat ne tremblait pas et permettait à Vinay, de 50 mètres, de mener pour la première fois de la rencontre. Le Stade du Vieux Melchior explosait et les Bleu et Noir faisaient tomber Annecy pour la première fois de la saison.

Une victoire qui leur permettait d’ailleurs de revenir à un petit point seulement du leader, avec 64 points. Même si les hommes des bords du lac comptent un match en moins. Deux équipes qui se retrouveront certainement, à un moment ou à un autre, en phase finale…