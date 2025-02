Sniper déréglé : Pourquoi Thomas Ramos s’est-il inhabituellement raté au pied face à l’Angleterre ?

L’arrière du Stade Toulousain croit en connaître la raison, et se tourne également vers le règlement…

Deux jours après la déroute, qu’a-t-il manqué au XV de France pour s’imposer en Angleterre, alors ? En somme, de pas grand-chose au regard du score final (26 à 25), mais à la fois de beaucoup de justesse, précision et application.

A ce titre, fait assez rare pour être souligné : les 2 loupés au pied de Thomas Ramos, le sniper de cette équipe de France. Si l’on ne peut rien lui imputer compte tenu des multiples échecs de Marcus Smith également, sa réussite aurait pu mettre les Bleus à l’abri.

ÉDITO. Non, le XV de France ne perd pas à cause de Matthieu Jalibert, souffre-douleur du rugby français

Mais cela témoigne aussi que les Tricolores étaient dans un jour sans, même si l’arrière du Stade Toulousain à une explication à son premier échec, à 40 mètres face aux poteaux.

"Parce que mon ballon n’est pas assez décalé sur la droite pour moi. Sauf qu’au moment où je m’en rends compte, je n’ai pas forcément le temps ou le réflexe de replacer mon ballon. Et derrière, je ne corrige pas." Verdict, un échec inhabituel pour celui qui ne rate pratiquement jamais sa cible lorsqu’elle est à portée de fusil.

Ah, les nouvelles règles

Et ce probablement a cause des nouvelles règles, obligeant à botter en 60 secondes à compter du moment où le choix du but est indiqué à l’arbitre. Cela n’offrant plus le luxe aux buteurs de respecter leur routine à la lettre, parfois. Et quand on sait à quel point un grain de sable peut faire dérailler même les plus précises des machines…

VIDÉO. 6 Nations. Maladroit, le XV de France offre une victoire frustrante à l’Angleterre

Mais le 2ème meilleur buteur de l’histoire des Bleus, qui toucha aussi le montant droit sur la transformation de l’essai de Damian Penaud, n’est pas du genre à se chercher d’excuses et affirmait, en conférence de presse, comme relayé par RugbyPass : "comme quoi, on n’est jamais arrivé. Il faut toujours continuer à travailler, toujours continuer à être concentré."

Nul doute que le compétiteur qu’il est saura régler la mire sur la fin de Tournoi…